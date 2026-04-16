我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

受賄數額巨大 武漢封城時任市長周先旺被提起公訴

歷經婚變、庇護所生活 法拉盛華裔單親媽創辦托育中心

台軍購條例協商進深水區 AIT處長谷立言昨會朱立倫

記者鄭媁／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國在台協會（AIT）處長谷立言（左二）昨會見國民黨前主席朱立倫（右二）。（圖／...
美國在台協會（AIT）處長谷立言（左二）昨會見國民黨前主席朱立倫（右二）。（圖／取自鄧凱勛臉書）

立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商軍購特別條例草案，國民黨前主席朱立倫子弟兵、板橋區市議員參選人鄧凱勛曝，美國在台協會（AIT）處長谷立言昨會見朱立倫，時機點巧合，格外引發聯想。

朝野黨團昨天就行政院1.25兆版、國民黨團「3800億+N」版、民眾黨團4000億版的軍購特別條例協商，但目前進度僅在條例名稱達成共識，採用民眾黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。

朱立倫日前受邀出席國民黨團餐敘，針對軍購議題表達，民意代表一定能夠做出有智慧的選擇，他相信國民黨立委是有智慧的民意代表，最重要的是順應民意，相信國民黨的立法委員會謙卑地聆聽民意後，做出最好的判斷。

鄧凱勛今在臉書指出，昨天他陪同朱立倫會見美國在台協會（AIT）處長谷立言。在當前區域局勢變動之際，台美之間的溝通與互信更顯重要。無論是安全、經貿、能源，台美不只要持續對話，更要強化合作，共創雙贏。

鄧凱勛說，希望台美關係持續穩健發展、深化互信，共同為區域和平與繁榮努力。未來若有幸進入市議會為新北市民服務，他也會全力推動台美城市、地方議會外交。

韓國瑜 谷立言 朱立倫

上一則

中擬恢復上海福建訪台自由行 陸委會：觀光小兩會先磋商

延伸閱讀

軍購特別條例無共識 台立院下周先排國防部專報再協商

軍購特別條例無共識 台立院下周先排國防部專報再協商
台軍購預算陷僵局 AIT谷立言：樂觀期待最終仍會通過

台軍購預算陷僵局 AIT谷立言：樂觀期待最終仍會通過
鄭習會後 AIT谷立言：台灣不必在對話與嚇阻之間抉擇

鄭習會後 AIT谷立言：台灣不必在對話與嚇阻之間抉擇
國防特別條例9日協商 立委陳冠廷：國民黨團突要求延後

國防特別條例9日協商 立委陳冠廷：國民黨團突要求延後

熱門新聞

童子賢說，台灣的液化天然氣（LNG）存量最多只有11天，發電上需要每天都有船到港，若有十天LNG無法靠岸，則台灣面臨供電危機。圖為一艘LNG運輸船15日駛離荷蘭港口。(歐新社)

童子賢：台灣不要浪費荷莫茲海峽這場能源危機

2026-04-09 20:33
前總統馬英九。(本報資料照片)

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

2026-04-14 09:35
台北市長蔣萬安上午參加2026台北電器空調影音3C大展受訪。(記者楊正海／攝影)

「鄭習會」陸卻宣布黃海實彈射擊 蔣萬安10字回應

2026-04-09 22:29
TVBS是否易主還有待官方消息公布。圖／摘自官網

吳安琪在中國旅遊時得知被裁員 傳2大金控出手要搶TVBS

2026-04-12 11:50
針對南韓電子入境卡錯列CHINA（TAIWAN）爭議，南韓頁面今天已經刪除「前一出發地」及「下一目的地」欄位。圖／聯合報系資料照片 袁寬仁

南韓電子入境卡系統誤列事件終告結：台暫緩更改措施

2026-04-10 16:23
鄭習會上午在北京人民大會堂東大廳舉行，國民黨主席鄭麗文(左)與中共中央總書記習近平(右)握手。（本報記者/攝影）

鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平

2026-04-09 23:55

超人氣

更多 >
4星座愈善良愈走好運 他常遇好友出手相助

4星座愈善良愈走好運 他常遇好友出手相助
市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消

市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消
科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2
全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地
因廁所收費 華人出國一路憋尿 邊境停車多幾分鐘翻倍

因廁所收費 華人出國一路憋尿 邊境停車多幾分鐘翻倍