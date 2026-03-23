2032年後恐缺電 賴拋重啟核電關鍵「AI用電需求爆發」

賴清德總統日前表態核二、核三廠具重啟條件引發政壇波瀾，而他之所以挑戰民進黨的非核神主牌，主要是為了因應2032年之後可能的缺電風險。（記者黃仲裕／攝影）

賴清德總統日前表態核二、核三廠具重啟條件，引發朝野質疑。據了解，賴政府內部在盤點電力的供應和需求後，評估台灣將面臨「電不夠用」的風險，2032年將是關鍵時點，因此拋出重啟核電的說法。

台綜院昨天公布電力景氣指數，受惠於AI、5G及高效能運算需求爆發，半導體與電腦電子產業用電量持續擴增，累計今年前兩個月全國產業用電量年增1.31%，半導體業電力景氣燈號續呈熱絡的紅燈，景氣擴張態勢明確。

台電董事長曾文生日前表示，2026年到2030年，台灣AI相關的建廠用電總計超過500萬瓩，即每年平均增加100萬瓩。也就是說，這些AI資料中心若是算力開滿，每年就要增加近90億度的用電量，在2030年時，用電量估計高達3500億度，已超過台電原本對於2034年預估用電3372億度。

根據經濟部去年提出的全國電力資源供需報告，其中雖然列出2026到2030年預計上線的新增燃氣機組，但據了解，其中部分機組能否如期上線仍有變數，包括2029年的麥寮兩座機組、2032年的協和新燃氣機組等。

為因應AI需求帶來的龐大用電需求，新建電廠不確定性更高，至於轉為備用的興達等燃煤機組，除非有必要，否則「用肺發電」的負面效應恐不低於缺電，可能衝擊選情，因此重啟核二、核三廠成了賴政府最務實的選擇。

面對2032年之後可能的缺電風險，消息人士指出，府院相當嚴肅看待，尤其面對AI用電需求大增，以及台積電持續在國內擴廠，因此積極盤點電力供需情形與可能選項。官員透露，內部討論過程中，賴總統也展現臨床醫師的性格，表示缺電危機雖然不在他這一任內發生，但還是要務實處理，解決未來的問題。

台中市長盧秀燕說，錯誤的能源政策會給國家帶來危機，包括民生或產業用電不足，甚至會造成國安隱憂；賴總統能及時丟棄反核神主牌，這是正確的，更重要的是，正確的能源政策一定要減少台中火力電廠的燃煤量，不要讓中部民眾用肺發電，所以「賴總統採取正確的能源政策，我們支持」。

台北市長蔣萬安也指出，世界局勢不是第一天才知道，平時高喊「韌性」不能淪為口號，中央政府早就該打造能源韌性，現在都是在亡羊補牢；民進黨過去十年堅持反核是不爭事實，賴總統要使用的「核管法」，當年民進黨立委一致封殺，後來是在野黨立委守下來的，「這些都騙不了人」。

清大核子工程與科學研究所特聘教授李敏表示，政府一直強調到2032年都不會缺電，但根據AI發展趨勢的用電量，根本不可能，核電廠重啟也需要時間，不是今天講明天就有，可能賴清德在經過推算後，就知道現在必須要先做準備。

核管法修法後，台電提出核電廠現況評估報告，經濟部去年也核定，並認為核二、核三廠則具可行性，台電已啟動自主安全檢查，並規畫再運轉，月底將提出核三廠再運轉計畫送交核安會審查；若通過則進行燃料採購與整備作業，最後再取得運轉執照才能發電運轉。預計核三廠最快2028年才能重啟，核二廠的安檢期程則比核三廠更長。