跳傘失聯F16飛官剛度完蜜月 家屬煎熬貼文「全家等你回家」

F-16花蓮墜海，飛官辛柏毅跳傘搜救中。(「IDF經國號」臉書粉專提供)

「我們全家都沒睡，等你到現在了，拜託你平安回來」，空軍F-16V戰機昨(6)天失聯，飛官辛柏毅家屬在社群平台焦急喊話，字句令人揪心。海委會主委管碧玲今晨則在臉書表示，會繼續努力，願一切平安，希望把飛官救回來。

空軍花蓮基地機號6700的F-16V單座戰機，昨晚6時17分起飛執行例行訓練，卻於7時29分在花蓮豐濱鄉東面約10海里處疑似跳傘後失聯。海巡署立即成立應變中心，調度3艦6艇投入搜救，並施放海難測流浮標，結合「搜救優選規劃系統」推估漂流方向，全力搜尋，但迄今未尋獲。

失聯的29歲上尉飛官辛柏毅，是空軍花蓮第五聯隊飛官，澎湖人 ，空官108年班畢業，飛行總時數逾600小時。去年5月20日與同在花蓮基地服務的妻子結婚，日前才赴芬蘭度蜜月，未料返營不到48小時即發生意外。

辛柏毅失聯夜，家人心急如焚，他的小姨子在社群平台貼出辛柏毅與妻子蜜月合照指出，「姊姊等你等到快瘋掉，眼睛從沒看過他那麼腫，我們全家都在等你回家」，並懇求外界「拜託全世界幫我們家小辛集氣，讓他平安回家吧」。

辛的家屬表示，「每一分每一秒我們全家都快熬不過去了」、「除了哭到瘋掉，除了祈禱還能做什麼」，盼親人能撐住、平安返家。

飛行員辛柏毅曾在2023年8月12日，在空軍清泉崗基地的活動中，與參觀民眾親切互動。(取自台中市政府網站)

海巡署與國軍目前持續搜救，海委會主委管碧玲今早也在臉書發文為飛官集氣，她表示，「我們心繫的辛飛官，搜尋到現在仍未發現，國軍、國搜系統鍥而不捨在運作中。海巡弟兄在海上搜尋一夜，希望白天視線改善，能有助於尋獲。」

管碧玲也呼籲各界集氣，一起為辛飛官祈禱，民間貨輪、漁船、商用飛機都盡一分心力，繼續努力，願一切平安，希望把飛官救回來。

空軍救護隊派遣駐守松山基地，具備夜航搜救能力S-70C-6直升機進行搜索外，昨晚再增派航程遠、性能優異的歐洲EC-225型救護直升機，前往失事海域擴大搜索範圍。國搜中心就近調派駐防花蓮、具全天候搜救能力的空勤總隊UH-60M「黑鷹」重裝直升機趕赴支援。至此，國內現役最先進的三型救護直升機全面投入，形成立體化、高密度的搜救網。

空軍人員指出，搜救行動仰賴高科技裝備。依照標準程序，飛官彈射後，座椅上的定位儀會即時發出訊號，協助標定大致位置；S-70C-6直升機配備先進的人員與目標定位系統，可接收個人緊急發報裝置或載具的緊急定位訊號，大幅提升搜尋效率。

空軍救護隊派遣駐守松山基地具備夜航搜救能力S-70C-6（上）直升機搜索，昨晚再增派航程遠、性能優異的歐洲EC-225型救護直升機（中）前往失事海域擴大搜索範圍，國搜中心就近調派駐防花蓮具全天候搜救能力的空勤總隊UH-60M「黑鷹」重裝直升機趕赴支援，下為空軍救護隊同機型的UH-60M黑鷹直升機。(本報資料照片)

新加入行動的EC-225直升機，最大航程可達857公里，除長時間滯空搜索外，機上也完整配置心電圖機、電擊器、點滴控制器等醫療設備，電子醫療系統與飛航儀器相互隔離，確保飛安與即時救治需求。在低溫、海象不佳的嚴峻環境下，搜救人員把握一分一秒，持續擴大搜尋範圍，盼能在關鍵時刻傳回令人振奮消息。國人為辛柏毅上尉集氣祈福，期盼飛官平安歸來。

海巡署則表示，現場海象受大陸冷氣團影響，風力達6至7級、陣風9級，浪高約3公尺，昨入夜後氣溫驟降，搜救環境極為惡劣，但海巡人員仍冒著低溫與巨浪，持續與時間賽跑。為擴大搜救能量，海巡也聯繫距離現場10海里外的馬紹爾籍貨輪「HARMONYOCEAN」協助瞭望，並透過漁業署呼叫周邊作業漁船共同協尋，盼能早日傳回好消息。