賴清德紐時論壇專訪 學者：傳達台會負起自我防衛責任

中央社台北4日電
台總統賴清德（右）以視訊方式接受紐約時報DealBook Summit主持人索肯（Andrew Ross Sorkin）（左）專訪。（台總統府提供）中央社
台總統賴清德（右）以視訊方式接受紐約時報DealBook Summit主持人索肯（Andrew Ross Sorkin）（左）專訪。（台總統府提供）中央社

台總統賴清德日前接受「交易錄峰會」論壇專訪，學者今天指出，總統此舉是藉由轉變溝通策略、擁抱多元群體展開對話，向美國民眾與國際社會，傳達台灣不是「安全依賴者」，台灣的政治領導者會「竭盡所能」負起自我防衛責任，並負責任管理台海與兩岸關係。

賴清德日前以視訊方式接受「紐約時報」（The New York Times）交易錄峰會（DealBook Summit）主持人索肯（Andrew Ross Sorkin）專訪，針對台灣國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題進行回應。

遠景基金會執行長賴怡忠今天受訪表示，總統專訪首要目的是對外溝通與政策說明，目標是美國，對外說明台灣目前處境及面對此處境所採取的政策，包括解釋台灣的立場和主張，讓外界了解台灣如何理解中國的現狀；其次是回應外界對國防預算的關注，說明為何在此特殊時間點提出此政策。

賴怡忠說，三是展現台灣的決心與領導者的責任，要讓全球知道，台灣面對中國鋪天蓋地的壓力、也沒有退縮，政治領導者「竭盡所能」負起自我防衛責任，且負責任管理台海與兩岸關係；最後是溝通策略的轉變、擁抱多元群體展開對話，對外溝通方式不能僅仰賴自由派主流媒體，台灣必須與各種不同類型的群眾發展關係。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元認為，此舉彰顯台灣在全球地緣政治中的重要地位，一是展現台灣增強國防實力、嚇阻中國的防衛決心，時值國防特別條例在立法院程序委員會被擋下，但政府對於增強國防以嚇阻中國的方向並未改變。

葉耀元表示，二是在兩岸關係上遞出橄欖枝，賴清德的談話是有意識地要與中國建立溝通橋梁、對中國釋出橄欖枝，同時向世界清楚傳遞訊號，展現台灣願意打破僵局的誠意；三是點出台灣在全世界晶片產業生態系，可為美國政府提供的協助、為國際社會做出的貢獻，也貼合美國在印太戰略區的布局戰略。

葉耀元指出，正副元首近日持續對國際媒體發聲，以「人與人間的外交」（people-to-people diplomacy）概念來說，明確展現台灣價值，也將有效降低國際間對台灣的「認知誤差」，不容易陷入中國大外宣的敘事。

台大政治系副教授陳世民表示，總統的最重要目的就是向國際社會，尤其是對美國民眾傳達「台灣不會把安全寄託在他國身上」，也不是想搭美國便車；相反的，台灣願意自行承擔責任與付出代價，包括編列國防特別預算以展現自我防衛的決心，就如同當年太陽花學運口號「自己的國家自己救」。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，總統此舉屬於戰略溝通，意在向國際傳達台灣不是把安全寄託在他國的「安全依賴者」，增加國防預算並非為了討好或挑釁任何一方，而是基於實際防衛需求；且透過視訊紐約時報論壇及日前投書華盛頓郵報，可讓美國各政黨及不同政治立場的美國民眾，更清楚理解台灣的意志與立場。

