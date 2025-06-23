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國台辦稱賴清德「團結十講」犯罪 陸委會籲正視兩岸現實

記者陳政錄／台北即時報導
就大陸國台辦抨擊總統賴清德的「團結十講」內容，陸委會深夜對此做出回應，呼籲中共正視兩岸現實，透過有意義的對話取代惡意謾罵。（本報資料照片）
就大陸國台辦抨擊總統賴清德的「團結十講」內容，陸委會深夜對此做出回應，呼籲中共正視兩岸現實，透過有意義的對話取代惡意謾罵。（本報資料照片）

台灣總統賴清德22日發表團結十講中的第一講，大陸國台辦晚間抨擊「是對台灣人民光榮的愛國主義傳統和無數先烈犧牲奉獻的背叛和犯罪」等。對此，陸委會深夜做出回應，呼籲中共正視兩岸現實，透過有意義的對話取代惡意謾罵。

陸委會今日晚間，就有關「國台辦針對賴總統涉及兩岸關係談話之惡意批評」做出回應，陸委會說。國台辦以了無新意的「一中」敘事，重申其擁有台灣主權的舊調，完全經不起檢驗，也無法獲得台灣人民的認同。

陸委會指出，賴總統闡述歷史事實，有理有據，證明中共所宣稱「台灣自古以來是中國不可分割的一部分，台灣不是主權獨立國家」，只是毫無依據的虛構謊言。

陸委會強調，中華民國自1912年成立迄今已歷114年，中華人民共和國從未統治過台灣一天。中華民國政府與全體軍民在二戰反侵略、護家園，最終取得抗戰勝利。1943年《開羅宣言》、《波茨坦公告》兩份文件簽署時，中華人民共和國尚未建立，且聯大第2758號決議的內容未提到台灣，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，中共據此建構所謂的「一中原則」，根本是扭曲歷史事實，國際社會不會認同，台灣人民也絕對不會接受。

陸委會進一步表示，政府兩岸政策立場一貫，不卑不亢，維持現狀。面對中共持續加大對台複合性施壓及統戰滲透，賴總統提出「十七項因應策略」與相關政策論述，是為了維護我國家主權及確保台灣民主自由生活方式的必要作為。

陸委會指出，賴總統已明確揭示，政府維繫兩岸對等尊嚴及健康有序對話交流的承諾不變。呼籲中共當局應正視中華民國客觀存在的事實及「兩岸互不隸屬」的台海現狀，停止一切對台施壓脅迫作為，以有意義的對話取代惡意謾罵，如此方有助於兩岸關係正向發展。

今日稍早，針對賴清德22日發表團結十講中的第一講，大陸國台辦發言人陳斌華發表長文回應，批評賴「是對台灣人民光榮的愛國主義傳統和無數先烈犧牲奉獻的背叛和犯罪」，還強調賴清德「違背歷史、現實和法理胡編亂造的種種謬論，只會被掃進歷史的垃圾堆」。

中共 中華民國 賴清德

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