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台死囚20年未執行 致函法務部一心求死 聲請再審結果曝光

記者林孟潔／台北即時報導
死囚鄭武松曾寫信投書本報。圖／聯合報系資料照片
死囚鄭武松曾寫信投書本報。圖／聯合報系資料照片

死囚鄭武松因殺害前妻和陳姓工頭而於2005年判處死刑定讞，至今尚未執行，他曾投書本報、寫信給法務部求死，並表示關到死比伏法更痛苦。鄭以憲法法庭去年作出的死刑判決為依據，向法院聲請再審並停止執行刑罰，最高法院裁定駁回確定。

鄭武松2002年11月間，想與離異2個多月的妻子破鏡重圓被拒，懷疑前妻與皮革廠陳姓工頭有染，半夜潛入工廠找前妻談判未果，持生魚片刀殺死2人。事發後，鄭自殺未果，經勸說投案，2005年被判處死刑定讞，至今20年尚未執行。

鄭武松在監期間，二度寫信給法務部，請求時任法務部長王清峰盡快執行槍決，一了百了，他並投書本報表示，「每天像被人拿刀凌遲，生不如死」、「若無異議為何不快執行，對我置之不理，與殺人有何差別，甚至比殺人更殘忍」。

憲法法庭去年作出判決認定死刑合憲，但採限縮性解釋，嚴格限制判死刑的條件及範圍，而鄭武松的確定判決因適用刑事訴訟法第388條規定，因未明定第三審審判強制辯護制度，被憲法法庭宣告部分違憲。

鄭武松向法院聲請再審，認為憲法判決理由中提及，法院如擬對被告科處死刑，除應確定個案犯罪情節屬最嚴重的情形外，也應於判決理由正面說明被告究竟具有何種加重量刑因子，而必須選擇最重法定刑而科處死刑，而不應只是泛泛宣稱被告無教化可能，主張符合再審原因，而聲請再審。

高雄高分院認為，鄭武松未具體指明新事實或新證據為何，相關主張也與適合改判為無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名的要件不符，而裁定駁回再審聲請。鄭武松提抗告，最高法院認為原審裁定沒有違誤，駁回抗告確定。

死刑 刑事訴訟

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