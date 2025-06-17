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勝過美中 2025年IMD世界競爭力排名 台灣進步至全球第6

中央社台北17日電
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瑞士洛桑管理學院公布「2025年IMD世界競爭力年報」，台灣在69個受評比國家中排名第6名。圖為在曼谷舉辦的「2025 Taiwan Day 台灣旅遊美食市集」。(中央社)
瑞士洛桑管理學院公布「2025年IMD世界競爭力年報」，台灣在69個受評比國家中排名第6名。圖為在曼谷舉辦的「2025 Taiwan Day 台灣旅遊美食市集」。(中央社)

瑞士洛桑管理學院（IMD）今天公布「2025年IMD世界競爭力年報」，台灣在69個受評比國家中排名第6名，在人口超過2000萬人的經濟體中，連續5年排名蟬聯世界第1。

美國排名全球第13名，中國為第16名。

IMD世界競爭力有經濟表現、政府效能、企業效能與基礎建設4大指標，台灣分別高居全球第10名、第8名、第4名與第10名，其中「經濟表現」進步16個名次，是總排名提升最主要的因素。

台灣國發會指出，台灣在「經濟表現」當中，中分類「國內經濟」與「國際貿易」及「國際投資」排名顯著進步，顯示整體經濟動能增強，尤其半導體、AI、高效能運算等領域推升整體出口表現；「就業」 及「價格」排名則呈現下滑。

「經濟表現」的細項指標中，台灣「經濟複雜性指數」高居全球第2名，「經濟韌性」與「人均GDP實質成長率」為全球第4名，顯示台灣在經濟結構多元化、風險控管等面向具備高度競爭力，進而帶動經濟穩健成長，「人均GDP實質成長率」排名，由去年的第32名大幅提升28個名次。

「政府效能」部分，台灣排名第8名，與去年持平，細項指標中，「政府由自由選舉產生」更排名全球第1、「資金成本不會阻礙經商」排名第2，顯示台灣在民主治理與資本可得性方面表現突出。

「企業效能」從去年第6名進步至第4名，其中「生產力及效率」排名由去年第9名大幅提升至全球第2名，為帶動「企業效能」指標排名推升至全球第4名的重要因素。

「基礎建設」排名第10名，與去年持平，中分類「技術建設」與「科學建設」維持在全球前10名，「教育」也進步3名至第11名。

就細項評比指標而言，台灣計有24項評比項目名列世界前3名，第1名有「政府由自由選舉產生」，「社會大眾信任企業經理人」以及「企業重視永續發展議題」等，第2名如「股票市場市值占GDP比率」及「企業反應快、彈性大」，還有「董事會有效監管公司運作」與「研發總支出占GDP比率」，以及「企業研發支出占GDP比率」等。

排名全球第3的細項指標，則包含「股票市場提供企業適當財源」，以及「企業對商機或威脅反應迅速」和「企業擅長以大數據分析輔助決策」，與「高科技商品出口」及「中高階技術占製造業附加價值比率」等。

國發會認為，從台灣排名全球前3的優勢項目，充分突顯台灣企業家精神、人力素質及研發量能等方面的優勢。

國發會表示，IMD世界競爭力評比可視為國家整體經濟與社會體質的總體檢，政府審慎面對評比結果，並將其作為持續優化政策的重要參考。2025年是充滿挑戰的一年，面對美國關稅新政與全球供應鏈重組的不確定性，政府將持續強化台灣經濟韌性，推升國際競爭力，使台灣在全球經濟變局中，穩中求進、持續突破。1140617

供應鏈 關稅 AI

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