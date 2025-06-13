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高雄立委黃捷、許智傑罷免連署 宣告失敗

記者徐白櫻／高雄即時報導
罷免立委許智傑領銜人朱磊（左）今天下午偕同黃捷罷免領銜人黃晃枝（右）在高雄地檢署開記者會，宣布，罷免連署未達標，明天不會送件。記者徐白櫻／攝影
罷免立委許智傑領銜人朱磊（左）今天下午偕同黃捷罷免領銜人黃晃枝（右）在高雄地檢署開記者會，宣布，罷免連署未達標，明天不會送件。記者徐白櫻／攝影

罷團發起罷免民進黨高雄市立委黃捷、許智傑活動，明天就是二階連署送件截止日，雙罷劫總部總幹事朱磊今天下午宣布，黃捷距離目標差距3400份、許智傑5700份，明天不會送件，連署份數不夠不代表失敗，只是人民對他們的信任感不足，也特別選在高雄地檢署開記者會，抗議國家機器在罷免連署過程的介入打壓與不公。

高雄市第六選區立委黃捷及第七選區立委許智傑罷免連署進入第二階段，黃捷二階連署須達3萬1366份，許智傑門檻須有2萬9351份。

雙罷劫總幹事兼許智傑領銜人朱磊在月初開記者公布連署進度，當時黃捷份數差距至少9千份，而許智傑差距逾1萬份，當時朱磊表示志工團會全力衝刺，不過後續又爆發志工遭罷團總部負責人徐尚賢的父親徐國祥趕出鳳山總部的插曲，過程諸多不順。

朱磊今天下午偕罷免黃捷領銜人黃晃枝在高雄地檢署開記者會，他表示，高市選委會要求今天下班前確認是否明天送件，因此昨晚決定收件到今天中午為止，最後統計，黃捷尚差約3400份、許智傑尚差約5700份，綜合各種因素考量，最終決定不堅持送件。

朱磊說，他們沒能走完最後這一段崎嶇不平的路，相信不少朋友心中會失落、難過，所以他要向連署支持者致歉，「這是我個人努力不夠，沒有說服更多民眾克服對司法的恐懼走出來連署」，顯示人民對我們團隊的信心不足，這也是未來公民團體在進行社會運動時需要檢討與反思的地方，尤其是在面對司法打壓時，如何為支持者提供足夠的保障和支援。

朱磊提及今天選擇在地檢門口開記者會的原因，他強調，這次司法單位史無前例大規模、高調介入選罷事務，開創罷免法自1980年戒嚴時期公布以來的首次，某種程度上改變了台灣的政治現狀，也決定了台灣民主的未來，影響到生活在這塊土地上的每一個人，反映出全民監督司法獨立、公正執法已刻不容緩。

罷免 民進黨 戒嚴

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