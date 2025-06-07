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湖人冠軍名將之子有望披台灣戰袍？他曝護照進度

記者張曼蘋／台北即時報導
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NBA洛杉磯湖人隊冠軍名將萊德（Isaiah Rider Jr. ）之子小萊德（Isaiah Rider IV ）擁有1/4的台灣血統，許多球迷也敲碗可以在16歲以前取得護照，民進黨立委莊瑞雄協助處理中。（圖／莊瑞雄辦公室提供）
NBA洛杉磯湖人隊冠軍名將萊德（Isaiah Rider Jr. ）之子小萊德（Isaiah Rider IV ）擁有1/4的台灣血統，許多球迷也敲碗可以在16歲以前取得護照，民進黨立委莊瑞雄協助處理中。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

NBA洛杉磯湖人隊冠軍名將萊德（Isaiah Rider Jr. ）之子小萊德（Isaiah Rider IV ）因有1/4台灣血統，球迷敲碗盼他可以在16歲以前取得台灣護照，未來參加國家隊。但因遲遲沒有新進度，引發球迷在PTT上討論。民進黨立委莊瑞雄稍早也透露最新進度。

莊瑞雄長期協助台灣籃球規畫推動，同時是台灣職業籃球大聯盟（TPBL）會長。他表示，其實籃協也有找上他幫忙，辦公室也全力協助中。

莊瑞雄表示，要讓小萊德可以本土出賽沒有那麼容易，雖然球迷引頸期盼，但也必須要尊重人家「家族」的意見，所以先前家族內部溝通取得共識也花了一些時間。

莊瑞雄指出，雖然有小萊德有1/4的台灣血統，但因他的媽媽也沒有國籍，所以要先協助他媽媽取得護照，所以找尋及辦理證件也花了一段時間。

莊瑞雄說明，現在最新的進度是，籃協與他的辦公室共同寄文件授權書給媽媽，但是因為萊德全家正在大學巡迴與訓練營，所以無法即時簽署並回覆，但媽媽已表示回到住處後盡快處理。

莊瑞雄透露，之前也有熱心的球迷私訊小萊德的媽媽，並且「抱怨」籃協一番，他了解球迷的期盼，但因為小萊德的媽媽與他還有籃協素昧平生，要取得信任非常不容易，好事多磨，請大家再等等，有好消息一定會盡快讓球迷知道。

最後，莊瑞雄也對外交部、外館、內政部等相關單位表達謝意，都願意提供最大的協助，他也會跟籃協繼續努力，建構更好的環境。

護照 洛杉磯 內政部

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