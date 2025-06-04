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台陸委會接獲炸彈恐嚇信 要求六四紀念活動停止

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台陸委會接獲炸彈恐嚇信 要求六四紀念活動停止

記者陳政錄、翁至成／台北即時報導
值六四事件36周年，台灣陸委會接獲恐嚇郵件，稱於陸委會放置炸藥。(本報系資料照)
值六四事件36周年，台灣陸委會接獲恐嚇郵件，稱於陸委會放置炸藥。(本報系資料照)

今天是中國「六四事件」36周年，台灣陸委會接獲電子恐嚇郵件指稱於該會放置炸藥，並聲稱若今日舉辦六四相關紀念活動，將在活動現場引爆鋁製炸彈，目前已報案由警方偵辦處理。

轄區中正一警方今天下午1時多獲報，由保六總隊負責陸委會大樓維安，北市警方已清查活動現場確保無虞，並將信件資料送給科偵隊分析，追查IP來源。

對於恐嚇信，陸委會表示，已於第一時間完成報案程序，並經會同相關單位安全檢查陸委會所在之中央聯合辦公大樓(北棟)，均未發現所謂炸藥或可疑物品，全案後續將由警方進行偵辦處理。

陸委會稱，嚴厲譴責不法人士製造恐嚇社會治安之違法行為。對於此種違法行為，政府一定會依法處理。

在此之前，陸委會昨日在「六四事件」36周年前夕發表聲明，呼籲北京當局應落實保障基本人權，推動民主改革、還政於民，賦予「六四事件」積極的歷史意義，還給受難者及家屬公道，以更寬容的態度包容社會多元的意見，回應人民對民主、自由、和平等普世價值的訴求。

陸委會表示，和平是唯一選項，繁榮是長治久安的目標。北京當局應在對等、尊嚴原則下，尊重台灣人民對民主自由生活方式的堅持，務實處理政治分歧，兩岸才能一起追求和平共榮。

此前，由華人民主書院等多個民間團體發起，將於今晚在自由廣場舉辦六四36周年紀念晚會，也傳出接獲匿名恐嚇信，要阻礙活動舉行，對此，華人民主書院3日曾發聲譴責，認為恐嚇信的出現，更凸顯堅持和平集會與言論自由的重要性。

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