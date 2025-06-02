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陳傑憲受邀芝加哥白襪台灣日開球 獅領隊透露考量

中央社台北2日電
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美國職棒芝加哥白襪隊將於28日舉行台灣日，預計邀請「台灣隊長」陳傑憲開球。記者余承翰／攝影
美國職棒芝加哥白襪隊將於28日舉行台灣日，預計邀請「台灣隊長」陳傑憲開球。記者余承翰／攝影

美國職棒芝加哥白襪隊將於28日舉行台灣日，預計邀請「台灣隊長」陳傑憲開球，統一7-ELEVEn獅隊領隊蘇泰安表示，陳傑憲認為機會難得，代表球隊增加能見度，創造未來合作機會。

白襪隊將於美國時間28日舉辦2025年芝加哥台灣日活動，預告有來自台灣的超人氣啦啦隊，還有「重量級神秘嘉賓將親臨現場開球」，要把台灣的熱情帶入大聯盟的球場；這個重量級嘉賓將是接連在世界12強棒球賽、世界棒球經典賽資格賽擔任「台灣隊長」的陳傑憲。

陳傑憲母隊獅隊領隊蘇泰安表示，原本球隊擔心活動時間在賽季中，會過於疲勞，考慮安排陳傑憲留隊休息，但內部考慮並和陳傑憲溝通討論後，認為這個活動有助於曝光和交流。

蘇泰安表示，球隊尊重主辦方的邀約，支持球隊走向國際，也希望陳傑憲在這段期間能維持備戰狀態，也能適當休息，並提到陳傑憲赴美開球，代表球隊增加能見度，也能創造未來台、美合作的機會。

中職上半季賽程原訂於22日結束，23日起是補賽周，目前獅隊在補賽周已排定2場賽事，分別為28日與富邦悍將交手、29日則是與樂天桃猿的保留比賽。

陳傑憲 芝加哥 經典賽

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