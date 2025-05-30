我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時爆馬斯克大選期間隨身帶20種藥 藥癮傷及膀胱

川普宣布鋼鐵關稅翻倍 進口至美將課徵50%

「中正路改名」身分證健保水電都要改 盧秀燕：饒了人民吧

台灣新聞組／即時報導
許多縣市的中正路都是市區重要幹道，改名影響甚鉅。圖為苗栗市中正路。(記者胡蓬生／攝影)
許多縣市的中正路都是市區重要幹道，改名影響甚鉅。圖為苗栗市中正路。(記者胡蓬生／攝影)

內政部推動中正路改名，內政部長劉世芳點名藍營執政的台北、桃園、台中進度緩慢；無黨籍台中市議員林昊佑在市議會總質詢質疑「中央出張嘴，地方跑斷腿」；台中市長盧秀燕喊話，改路名勞民傷財，人民要奔波生活，已經夠辛苦了，「還嫌人民不夠辛苦嗎？饒了民眾吧」。

市議員林昊佑表示，中央吃飽太閒要改路名，中正路改名要花多少人力與成本？身分證與戶籍都要改，加起來經費破億元，「中央出張嘴，地方跑斷腿」，國難當頭，中央正事不做，吃飽太閒做這樣事情。

盧秀燕表示，台中市中正路光要改身分證的民眾約1萬7000人，中山路則影響7萬4000多人，共將近10萬人，改名勞民傷財，政府傷財，傷的是人民的納稅錢，人民一生註冊登記多少地址，身分證、戶籍、健保、水電費、電信都要改，連外送也要改，人民要奔波生活已經夠辛苦，何其忍心為了少數政黨的意識形態，讓人民奔波，「還嫌人民不夠辛苦嗎？饒了民眾吧！」

內政部推動中正路改名，台中市長盧秀燕今表示，改路名勞民傷財，人民要奔波生活，已經...
內政部推動中正路改名，台中市長盧秀燕今表示，改路名勞民傷財，人民要奔波生活，已經夠辛苦了，「還嫌人民不夠辛苦嗎？饒了民眾吧」。(記者余采瀅／攝影)

台中市民政局長吳世瑋表示，台中市中正路有七條要改，中正街有五條，還有中正巷，中山路就更多了，中正路與中山路要改名，影響戶數共3萬8954戶。

另外，苗栗縣18鄉鎮市中，13鄉鎮市有「中正路」，對於是否改名，苗栗縣長鍾東錦表示，道路改名製造的困擾及花費成本很大，他認為「不宜改名」能避免就盡量避免。

苗栗縣國民黨籍議員楊明燁在議會總質詢指出，道路改名並非換一塊門牌這麼簡單，牽涉到銀行帳戶、健保卡、學籍資料等相關證件，甚至超市廣告、商家會員都有影響，牽一髮動全身，若要更改，會勞師動眾，近日苗栗市中正路沿街鄉親向他詢問關切，中央會不會強硬要求縣府更改路名。

內政部推動中正路改名，無黨籍台中市議員林昊佑在市議會總質詢質疑「中央出張嘴，地方...
內政部推動中正路改名，無黨籍台中市議員林昊佑在市議會總質詢質疑「中央出張嘴，地方跑斷腿」。(記者陳敬丰／攝影)

楊明燁表示，「中正路」改名毫無必要，與其花大錢做政治動作，不如把錢用在全台中正路道路平整改善；國民黨籍縣議員鄭聚然質詢時表示，「中正路有如此罪惡？簡直莫名其妙」，要求縣府「苗栗縣不准改」。

鍾東錦則說，不管誰當家，時間到了自然就下台，以後誰執政也很難講，如果路名改來改去，製造的困擾、花費成本太大，也會搞不清楚道路，造成混淆。

健保 國民黨 盧秀燕

上一則

「忘了我記得」與現實脫節？台長照專家嘆：還在講24孝

下一則

日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多用途：出國工作必備

延伸閱讀

台中大巨蛋落腳水湳 盧秀燕盼2030年前完工：愈快蓋愈好

台中大巨蛋落腳水湳 盧秀燕盼2030年前完工：愈快蓋愈好
趙少康：朱立倫交棒不必等到9月 盧秀燕應提前6月上陣

趙少康：朱立倫交棒不必等到9月 盧秀燕應提前6月上陣
新聞眼／朱立倫以退為進？ 盧秀燕低調…全黨等一人

新聞眼／朱立倫以退為進？ 盧秀燕低調…全黨等一人
朱立倫願交棒 趙少康：不用等到9月 盧秀燕應提前上陣

朱立倫願交棒 趙少康：不用等到9月 盧秀燕應提前上陣

熱門新聞

台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影

黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

2025-05-21 12:03
海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24
一名美國籍男子在台發生車禍，造成下半身癱瘓，上網分享自身遭遇。（取材自「Dull Men's Club」臉書社團）

美籍男子在台車禍致癱瘓 為官司困3年終於能回家

2025-05-23 23:00
軟糖示意圖。圖/AI生成

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」

2025-05-27 15:55
前經濟部長孫運璿曾在台北市小欣欣豆漿店吃早餐時，做出影響台灣半導體產業的重大決定。（取材自新北市副秘書長張其強臉書）

在這做了決定…台灣半導體產業點子發源地的豆漿店在哪？

2025-05-24 09:13

超人氣

更多 >
賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？
華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙

華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙
撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事
中國夫婦涉「殺豬盤」詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣

中國夫婦涉「殺豬盤」詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣
趙麗穎「在人間」演技挨批「像矽膠人」 男一被讚凍齡

趙麗穎「在人間」演技挨批「像矽膠人」 男一被讚凍齡