爭議連爆 台駐英副代表挨轟學歷造假

國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺。(記者胡瑞玲／攝影)

中華民國總統府昨(19)公布總統令，前立委林昶佐任駐芬蘭代表、中興大學法政學院副院長陳牧民任駐印度代表、海洋大學海洋法政教授江雅綺任駐英副代表，林昶佐、江雅綺都被質疑有爭議。外交部長林佳龍否認酬庸林昶佐，江雅綺則透過外交部否認學歷造假。

林佳龍昨在立院外交及國防委員會接受立委輪番質詢。國民黨立委黃仁質疑林昶佐有逃避兵役問題，也沒有外交背景；林佳龍說，兵役問題由當事人回答並說明，而國會議員出任駐外代表和大使是民主常態，美國有很多例子。

林佳龍否認酬庸，強調這是區域聯防推動總合外交，針對北歐五國有整體布局；林昶佐曾任兩屆立委，了解外交和人權等議題，推動總合外交會有很好表現，但文化大學廣告系教授鈕則勳在臉書評論，稱專業外交官、副總統蕭美琴與林佳龍、民進黨內外交專業人士應該會覺得「情何以堪」。

林昶佐在總統令公布後於臉書發布千字文，回顧過去在外交事務的工作，強調長年來連結跨國的信念與行動，讓他對台灣的國際事務懷抱著使命感，「與家人討論後，我們決定就這樣向前進」。針對被質疑「閃兵」一事，貼文中並未多作說明。

「今天最令人驚恐的外交人事案，絕對不是Freddy（指林昶佐）的案子。」林昶佐的人事爭議未歇，台大國發所教授劉靜怡又透過臉書指江雅綺曾被科技部認定學歷填寫不實，「真的有人會不知道自己的學位是在哪個學院？到底是何居心？」

依海洋大學網站，江雅綺為英國杜倫大學社會科學與健康學院博士。民眾黨立院黨團表示，根據2022年科技部新聞稿，江雅綺在科技部擔任法規會專員的「最高學歷主修學門系所」填寫「法學院」，為「不實學歷」，科技部要求更正。民眾黨團批江多年來以「假博士」身分混跡江湖申請國家補助，出任文化部、科技部、交通部法規會委員及台電公司董事等職，可謂包山包海。

外交部轉述江雅綺說法稱，她的英國指導教授與英國法學院院長都曾說明原由，科技部新聞稿也已完整說明，並「判定本人無所謂學歷造假情形，檢舉案不成立」。