我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年音檔曝光 拜登卸任前心智能力爭議再起

洛州大18歲台裔畢業生 鳥類學研究獲國家榮譽

變奏的師生戀 台外遇夫反控妻子當年性侵

記者陳宏睿／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

台灣一名女教師提告控訴科技業丈夫外遇，要求依切結書履行協議，丈夫須轉移市價約500萬元(台幣，下同)的股票並賠償200萬元，另向「小三」索賠100萬元。丈夫在法院開庭時，爆料妻子是他的國中老師，不僅被奪走童貞，婚後常處於恐懼中，台中地院認為雙方已簽署離婚協議替代切結書，小三也不知男方已婚，判女師敗訴。

男方已向台中地檢署告發女教師犯準強制性交、利用權勢性交罪，檢方分他字案偵查。

女教師指控，丈夫因為劈腿女同事，2024年4月間他簽下切結書，承諾若再犯，要將名下市價約500萬元的股票移轉給她，並給予200萬精神賠償。

後來丈夫提議離婚，去年9月間，女師前往住處拿物品，發現有女性內衣褲，認為丈夫違反切結書條件，要求依約賠償，另外也以侵害配偶權為由，向小三求償100萬元。

中院審理時，丈夫突揭露婚姻關係非如妻子所形容的「感情甜蜜」，而是處於恐懼、無能為力之中。丈夫說，讀國中時，妻子是科任教師，對他照顧有加，因為年少對性事懵懂，與妻子多次發生性關係。

丈夫說，雙方戀情處於「不對等師生關係」，他不敢反對妻子，而妻子支配欲強烈，他像「提線人偶」，常挨妻子罵；妻子會剪衣服、摔碗盤，威脅要讓他家破人亡、付出代價。

他也表示會與妻子在海外結婚，是基於「希望無效、可能無效」的鴕鳥心態，不敢跟親戚朋友承認此段關係，與女同事也是告知「有其他女友」而已。他去年5月與妻子簽署離婚協議，約定分期給付妻子123萬元，已依約陸續支付，認為妻子要求依切結書賠償的主張無理。

台中地院審酌，男子與妻子去年4月簽切結書，5月時簽離婚協議書，他已依離婚協議書給付款項，已替代切結書的法律關係，妻子此部分主張不可採。

另外根據相關對話截圖等證據，中院認定小三不知道男方已婚，而且男方的身分證配偶欄也空白，判小三免賠。本案仍可上訴。

上一則

傳前立委林昶佐任駐芬蘭代表 王定宇：非常棒的安排

延伸閱讀

性侵未成年人還拍攝 中國一口氣處決3人：堅決嚴懲

性侵未成年人還拍攝 中國一口氣處決3人：堅決嚴懲
台藝人NONO涉性侵無悔意 一審判2年半 吹哨者轟太離譜

台藝人NONO涉性侵無悔意 一審判2年半 吹哨者轟太離譜
台大醫涉性侵病患 換醫院繼續執業惹議

台大醫涉性侵病患 換醫院繼續執業惹議
港男星爆在台喝紅豆湯斷片 二度遭性侵…瘋狂失禁滿身傷

港男星爆在台喝紅豆湯斷片 二度遭性侵…瘋狂失禁滿身傷

熱門新聞

台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18
宏仁集團總裁王文洋。(聯合報系資料照片)

74歲王文洋被爆包養小50歲「學生妹」藏私生子 遭討10億

2025-05-13 01:55
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供

抓到了…台中高架橋下亂丟垃圾 凶手現身跌破眾人眼鏡

2025-05-10 12:40
台男阿信(化名)與妻子結婚後，妻子沉迷於道教信仰，自封為某天后，稱兩人同姓，如發生性行為生子是亂倫，拒絕同房；妻子更揮霍公司資金，導致公司被查封不動產。(本報系資料照)

妻子刻自己神像自封天后 拒絕同房稱會亂倫 他訴請離婚

2025-05-11 16:17
示意圖／取自123RF

日本泡湯拍照害多人裸體曝光 台婦道歉：嚴重老花

2025-05-16 17:55

超人氣

更多 >
移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷

移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷
4生肖因好人品賺錢機遇多 屬鼠獲上司同事支持、他不求回報反帶財

4生肖因好人品賺錢機遇多 屬鼠獲上司同事支持、他不求回報反帶財
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
除草不用跪蹲、除霉不用刷 達人分享最愛用屋外清潔用品

除草不用跪蹲、除霉不用刷 達人分享最愛用屋外清潔用品