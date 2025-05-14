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黃子佼涉持兒少性影片案 又與1女和解當場給錢

記者王宏舜／台北即時報導
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黃子佼14日下午3點半左右離開高院，上車時又對媒體鏡頭鞠躬，但仍未說話。記者王宏舜／攝影
黃子佼14日下午3點半左右離開高院，上車時又對媒體鏡頭鞠躬，但仍未說話。記者王宏舜／攝影

台灣高等法院審理藝人黃子佼持有2259個少年性影像案，14日續行準備程序，庭中黃子佼再與1名被害人調解成立，35名被害人中，總計已與16人達成調解。但有被害人家長批「黃子佼自己也有小孩，自己做什麼事？是要打造什麼環境給孩子？」

去年黃子佼遭告發強制猥褻少女，檢警搜索黃住家，查扣行動硬碟發現大量私密影像。經查，黃子佼為「創意私房」高級會員，從中購買大量性影像，其中有7部未成年人性影像。檢方第一次偵辦時，給予緩起訴處分，並繳交緩起訴處分金120萬元，撰寫至少1200字悔過書。

檢方職權再議，台灣高等檢察署發回重查，檢方起訴黃子佼。檢方擴大清查更多被害人，向法院聲請併辦，併辦後檢方認定黃持有47名未成年人性影像。

台北地院認為，黃購買的未成年人性影像數量達2259個，性影像客體的兒童、少年人數有35人，黃子佼犯行自然提高兒童及少年成為性剝削對象的危險性。再者，黃的購買行為促使性剝削「供需關係」存續，黃辯稱是為「紓壓」而購買性影像，但性影像檔案中兒童或少年供稱被拍攝時的年齡只有10到17歲，分別就讀國小至高中。

一審時，黃未與被害人和解，他被依兒童及少年性剝削防制條例罪判刑8月，二審時他「放低姿態」，除向媒體鏡頭低頭鞠躬外，也改與被害人和解。

14日之前，高院先安排3次調解程序，每次5名被害人與黃或律師談判，結果每回5名被害人都達成調解；14日開庭時，黃又與其中1名被害人調解成立，他當場給錢，調解成立人數增至16人。

一名告訴代理人先前主張依黃子佼的財力，應出資2千萬元成立基金會，協助下架影片、撫平被害人的傷痛。她說，與黃子佼和解的，幾乎都是未委任律師的女孩，黃子佼的策略就是「各個擊破、一一和解」，且以相當低的金額「打發」被害人。

這名告代認為被害人身心所受的創傷影響深遠，而心理諮商1小時就要花約3千元，他們花時間在網路上追蹤是否仍有影片外流，找到影片後再想辦法要求刪除影像，所耗費的成本難以計算。

黃子佼14日下午3點半左右離開高院，上車時又對媒體鏡頭鞠躬，但仍未說話；高院定7月1日再開庭。

黃子佼 高院

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