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美國大砍藥價 台灣藥界憂新藥不來

記者沈能元、廖靜清／即時報導
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美國總統川普宣布將簽署行政命令，強制將美國處方箋藥物價格降至全球最低價國家水準。圖為藥師進行處方審核、藥品調劑。（記者林伯東／攝影）
美國總統川普宣布將簽署行政命令，強制將美國處方箋藥物價格降至全球最低價國家水準。圖為藥師進行處方審核、藥品調劑。（記者林伯東／攝影）

美國總統川普簽署行政命令，大幅降低美國處方藥和藥品價格。開發性製藥研究協會（IRPMA）表示，這項新制一旦上路，新藥恐延後在台上市，甚至不在台上市。衛福部健保署指出，詳細政策內容尚不清楚，無法評估其影響，將密切關注。

IRPMA理事長胡耀中表示，美國藥品市場龐大，全球前10大藥廠在美國市場占比達45%至50%，川普宣布降低處方藥等藥品藥價，或許可提高藥品可近性，更多患者得以用到藥物，但藥廠獲利勢必下降，不同藥廠採取不同因應措施，將減少新藥開發投資或縮編人力。

IRPMA秘書長陳全文說，美國藥品市場占全球達3成，藥價也是全世界最高，川普藥價政策參考先進國家的藥價，予以訂出降價幅度，如此做法類似台灣健保藥品核價，參考10大先進國家的最低價。

但令人擔憂的是，川普如果得知台灣藥價如此之低，可能用來作為美國砍藥價的參考依據，一旦如此，美國藥廠勢必不願壓低來台藥價，避免影響到美國當地藥價。

陳全文說，若藥廠基於藥價考量，就會將影響新藥輸入台灣的優先順序，而這就是「去優先化」，藥廠可能延後在台上市，甚至不在台上市，將嚴重衝擊到重大傷病及癌症患者等權益。不僅台灣受到影響，只要是藥價偏低的國家都可能受到波及。

陳全文指出，新藥延後在台灣上市，這已不是新聞，例如，同一款新藥通常先在日本上市，等一段時間，台灣才上市，目的就是擔心台灣健保較低核價，影響到日本藥價，而如此情形於川普藥價新制上路後，將更為明顯。

台大醫學院臨床藥學研究所教授沈麗娟持同樣意見，她表示，川普高喊降藥價，將對新藥引進台灣帶來重大衝擊，進口新藥、癌症藥物則首當其衝。不過，台灣學名藥來源不只美國，本土學名藥業者則可能受益。

學名藥協會公共事務政策委員會主委殷為瑩則建議，台灣趁此機會調整政策及產業結構轉型，並降低對特定國家依賴程度，短中期應「以獎勵措施提升國產原料藥、製劑生產及使用比例」、「建立關鍵必要藥品儲備制度」。長期建議修正「生技醫藥產業發展條例」，將在地製造納入獎勵範圍，符合以病人為中心的藥品在地化國際趨勢。

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