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憶許歷農入新黨雪中送炭 趙少康：威力堪比十萬大軍

記者鄭媁／台北即時報導
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1993年11月，新黨成員在耕莘文教院舉行座談會，新黨召集人趙少康(左)頒發黨員證給「許老爹」許歷農。(本報系資料照)
1993年11月，新黨成員在耕莘文教院舉行座談會，新黨召集人趙少康(左)頒發黨員證給「許老爹」許歷農。(本報系資料照)

台灣退輔會前主委許歷農辭世。中廣前董事長趙少康今天表示，雖然已是107高壽，還是很惋惜；他也憶起許歷農毅然決然加入新黨時曾稱「新黨是真正的國民黨」，義正詞嚴，雪中送炭，「許老爹加入，威力堪比五十萬大軍」。

趙少康表示，印象裡，許老爹的身體並不特別好，進出醫院多次，至少沒有每天游泳的前閣揆郝柏村身體好，不過兩人都是高壽，許歷農又比百歲過世的郝柏村多過了7年。

趙少康說，許歷農曾是國民黨中常委，有次開完國民黨輔選會議，很感慨告訴他，李登輝今天開會問，怎麼會有人擺不平？要錢給錢，要官給官！許反問李「那有人就是不要錢不要官怎麼辦？」並對於李登輝認為凡是政治人物「不是要錢就是要官」的態度非常不以為然，還問「他怎麼會是這樣？」

趙少康說，之前他擔任環保署長時，鑑於到新加坡看到主要街道到處都是垃圾桶，不像在台灣常拿著垃圾整條街找不到一個垃圾桶，就是有也是破破爛爛的，於是請專家精心設計，再委託輔導會的台北鐵工廠製造數萬個最高規格的不鏽鋼垃圾桶，特別拜託時任輔導會主委的許歷農一定要維持好品質，且不可分包轉包，他十分重視，承諾絕對要求完美。因為製造精美，跟一般粗糙的傳統垃圾桶很不一樣，各地方環保局紛紛大量申請，雖然引起不少廠商的怨恨，甚至投訴，但在他卸任多年後，到台灣各地看到當年支援運送的垃圾桶還完好佇立街頭，心中仍十分快慰。「從政沒有什麼物質的收入，這種精神上的報酬才是金錢買不到的。」

趙少康說，他離開政壇從事媒體工作後，跟許老爹接觸就不多了，有一次前立委朱高正幫立法院前院長王金平輔選國民黨主席來找他，說等等要去幫許老爹慶生，他特別找出一瓶窖藏多年，民國40幾年出廠為蔣公祝壽的金門高粱酒，請他帶去給當過金門司令的許老爹聊表心意，聽說許老爹很高興。往事歷歷，思之唏噓，「哲人日已遠，典型在夙昔」，說的就是許歷農將軍。

趙少康 國民黨 新加坡

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