我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遼寧飯店火警22死3傷 驚動習近平做出指示

川普指不必向台日韓待遇致歉 稱「犧牲美國變繁榮」

川普就職百日 台學者從混亂中找規律 認美中尚屬克制

記者張文馨／台北即時報導
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，台外交部前政務次長謝武樵分享看法。(記者余承翰／攝影)
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，台外交部前政務次長謝武樵分享看法。(記者余承翰／攝影)

美國總統川普就職一百天，衝擊全球之餘，也影響美國自身。台灣外交部前次長謝武樵分析，川普劍指中國，對傳統盟邦的打臉值得台灣關注；海基會前董事長洪奇昌說，美中持續克制，避免緊張對立持續升溫造成意外衝突，未來數月應可看到雙方坐上談判桌，尋求適當妥協。

對外關係協會29日舉行研討會，邀請專家學者分析川普新局；對外關係協會會長、外交部前部長林永樂開場就說，一百天內，川普讓美國大亂也讓國際大亂，目前協商還在進行中。

蔡英文政府時期的總統府秘書長林碧炤表示，川普執政第一個百天所碰到的壓力和複雜性超越其想像，但看不出來川普要改變世界秩序與國際關係結構；他認為，川普不會如保守派治國藍圖2025計畫（Project 2025）所指退出國際貨幣組織（IMF）和世界銀行，也不會撤出北約（NATO）。

林碧炤表示，要觀察川普的政策，要等到6個月後，也就是7月20日，而對等關稅暫緩90天期滿剛好是7月10日。

謝武樵表示，川普執政面臨諸多挑戰，但他的決心依然強，從處理烏克蘭戰爭到發動橫掃全球的對等關稅政策，川普戲演很大，實際上劍指中國，在安全和關稅問題上都壓制美國盟邦，目的在迫使盟邦捐出力量，好讓美國應對中國。

謝武樵說，接下來美國應對中國應該會有一套做法。

洪奇昌表示，當華府將對中關係從策略性合作夥伴關係轉化為競爭對手關係，已經形成典範轉移，這波影響可能是20年或30年；他說，美中貿易戰只是前菜，後續還會有，包含現在已經看到的美中科技戰，他舉例， 美中脫鉤會不會成為事實，值得觀察。

洪奇昌表示，對等關稅僅僅是地震，若川普接下來依然持續往這方向走，很可能帶來包含台海及東北亞地緣政治在內的海嘯。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，關稅戰只是手段不是答案，是川普為維持美國作為世界霸權的地位不受挑戰，是美國在止跌，減緩美國為國債、赤字等問題的下墜速度，後面還有其他事情要去做。

對於接下來的台美關係，謝武樵表示，在與中國對峙的局面下，台美關係會相對穩定，變數不會太多，台灣是乖乖牌，配合談判、降稅、擴大對美投資，也願意提升防衛預算，他認為，從美國對台灣的重要性出發，這麼做不應該被批評，反倒是要留意友台官員如國務卿魯比歐（Marco Rubio）還能在川普政府裡待多久。

對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，總統府前秘書長林碧炤（...
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，總統府前秘書長林碧炤（中）分享看法。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，政大外交系兼任教授鄧中...
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，政大外交系兼任教授鄧中堅（右起）、國民黨立委林沛祥、台灣產經建研社理事長洪奇昌、總統府前秘書長林碧炤、淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正、外交部前政務次長謝武樵一同出席交流。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，台灣產經建研社理事長洪...
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，台灣產經建研社理事長洪奇昌（前）分享看法。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，對外關係協會會長林永樂...
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，對外關係協會會長林永樂為座談致詞。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，淡江大學國際事務與戰略...
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正分享看法。記者余承翰／攝影

川普 關稅 國務卿

上一則

藍新北基隆黨部遭搜索 朱立倫：520起全面罷賴

延伸閱讀

曾因應金融危機、英國脫歐 加總理卡尼勝選將迎戰川普關稅

曾因應金融危機、英國脫歐 加總理卡尼勝選將迎戰川普關稅
川普指不必向台日韓待遇致歉 稱「犧牲美國變繁榮」

川普指不必向台日韓待遇致歉 稱「犧牲美國變繁榮」
川普誇耀「投資美國」政績 找黃仁勳等CEO赴白宮高調背書

川普誇耀「投資美國」政績 找黃仁勳等CEO赴白宮高調背書
川普上任百日 五大「關鍵數字」曝施政表現

川普上任百日 五大「關鍵數字」曝施政表現

熱門新聞

民眾黨前主席柯文哲(中)。(本報系資料照)

柯文哲「不雅片」遭爆是女星全裸寫真 陳昭姿怒：誰沒看過

2025-04-24 09:56
台灣積極爭取對美談判關稅議題，值此關鍵時刻，台灣美國國會議員聯誼會會長王定宇具名邀請立委在本月28日到5月2日訪問華府，其中安排拜會美國國會和行政部門的行程，引發聯想。(記者張文馨／攝影)

台灣組談判隊赴美前 王定宇先邀立委訪華府

2025-04-08 08:55
圖為3月台北地院開庭審理「剴剴」案，聲援群眾吶喊「虐童零容忍」。(本報資料照片)

台童剴剴遭保母虐死 她不顧還在等綠卡 自美回台作證

2025-04-24 10:04
邵姓女房東(前右)今天下午出面說明，強調自己不是惡房東。(記者王勇超／攝影)

風波擴大 高雄飯糰店女房東：說過若賺錢願漲房租

2025-04-22 14:24
製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉（右）2015年5月以73歲之齡病逝，留下上億台幣遺產，邱瓈寬對裴祥泉3名兄弟、妹妹提確認繼承權不存在訴訟敗訴確定。 圖／聯合報系資料照片

邱瓈寬確定獲恩師逾億遺產 她告裴祥泉手足不能繼承敗訴

2025-04-21 15:36
駐美代表俞大㵢。(本報系資料照片)

駐美代表俞大㵢：台願增加對美軍購 若中國打來我們自己滅火

2025-04-23 20:46

超人氣

更多 >
善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙搭起來像頭等艙

善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙搭起來像頭等艙
這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價

這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價
吵了一輩子「3對生肖夫妻」天生不對盤 常年爭執像前世有仇

吵了一輩子「3對生肖夫妻」天生不對盤 常年爭執像前世有仇
高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我

高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害