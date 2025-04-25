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台律師呂秋遠認私生子「沒有做錯事」 女方傳是學習律師

台灣新聞組／即時報導
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律師呂秋遠表示，個人隱私，不勞社會關注。「我沒有做錯事，你們不可以汙衊我，而欺負我孩子的人，就等著收傳票」。(本報資料照片)
律師呂秋遠表示，個人隱私，不勞社會關注。「我沒有做錯事，你們不可以汙衊我，而欺負我孩子的人，就等著收傳票」。(本報資料照片)

台灣媒體報導網紅律師呂秋遠有私生子，經法院裁定他已認領未成年子女，引起討論。呂秋遠透過臉書回應表示，之所以會有法院裁定，是因為他早就已經認領，但是孩子的媽媽希望可以在法院有紀錄，但是法院故意寫出他的名字。他自嘲「老來得子」，卻遭追殺、網暴，「這是個人隱私，真的不勞社會關注」。

律師張鈞綸則透過Threads爆料，稱私生子的母親是呂秋遠律師事務所下的學習律師。他說原本不想插手評論呂秋遠的私德，但呂於臉書發聲明表示自己沒做錯事，一切站得住腳，讓他忍不住說出事實的真相。

張鈞綸指出，涉及呂秋遠私生子一案其生母是呂秋遠事務所的學習律師，且現已改名。從強制認領案判決書中可見，雙方於2023年間女方還是學習律師時交往，懷孕，並驗了DNA，但呂秋遠不認，直到進入強制認領訴訟之後，呂秋遠才在去年底去進行認領。

讓人外界覺得撲朔迷離的是，呂秋遠至今的婚姻狀態。張鈞綸對此則說，呂秋遠好不容易才恢復單身，所以私生子案並非是婚外情的問題，而是可能涉及師生戀、律師能不能與學習律師談戀愛的議題層面。

張鈞綸認為，由於性別平等教育法在2023年8月修正，其中禁止俗稱師生戀的發生，關於學習律師，他想不到任何理由可以不納入規範。就算某律師在新法施行前已與學習律師發生性關係，但敢說「他沒有做錯事」？

呂秋遠稍早在臉書發文表示，隱私這種事很重要，即使被認為是公眾人物，他也不覺得自己應該要交代所有的個人生活，從以前到現在，對於自己的私事，他都不願意在版面上說明，導致被誤解。「不過，這件事我真的受夠了」。他以前認為不要針對私事發言，他有話語權，沒必要澄清，且是靠專業吃飯，沒必要說什麼。「所以，我不說話，然後就一路挨打」。

他說，基本上，家事事件不公開，一般都會隱匿姓名，但是，「偏偏我的就沒有」。這件裁定是說什麼呢？「簡單來說，就是我認領未成年子女，就這樣」。呂秋遠表示，他回應「這是隱私」也沒用。

呂秋遠表示，「我沒有做錯事，你們不可以汙衊我，而欺負我孩子的人，就等著收傳票」。

張鈞綸指出，關於呂秋遠放話認為法庭未隱去姓名，讓他覺得被惡整一事，事實上，司法院可以不用隱去姓名，強制認領本來就不一定要對成年當事人隱去姓名，所以不要沒事就認為法院是在「對付」他。

DNA

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