我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

Zappo謝家華遺產戰打了4年 神秘遺囑掀波瀾

盧秀燕表態4/26上凱道 已逾5萬人報名

台灣新聞組／即時報導
台中市長盧秀燕（中）23日首度表態上凱道提醒中央放下政治，全力拚經濟。苗栗縣長鍾東錦（右）也表示會出席。（記者范榮達／攝影）
台中市長盧秀燕（中）23日首度表態上凱道提醒中央放下政治，全力拚經濟。苗栗縣長鍾東錦（右）也表示會出席。（記者范榮達／攝影）

國民黨號召群眾26日上凱道「反綠共，戰獨裁」，台中市長盧秀燕昨(23)首度表態將北上參加，「站在街頭提醒我們的國家領導人放下政治拚經濟」。蔣萬安、侯友宜與張善政等北3都市長也將上凱道。國民黨組發統計昨天中午，已逾5萬人向地方黨部報名參加。

中部企業座談會昨在苗栗巨蛋體育館舉行，上千家企業、工業區廠商參與，喊話政府挺銀行、銀行挺企業，企業挺員工及銀行不要抽銀根。除了盧秀燕，苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善都到場，宣示責無旁貸當企業後盾。

盧秀燕說，川普關稅戰來襲急又猛，日本首相石破茂特別提到是國難、是國家危機，各國都在上談判桌，什麼時候輪到台灣不知道，談的結果也不知道，台灣必須做好準備，全神貫注當作國家最重要的唯一大事，為化解國家經濟重大風暴和危機「國難」、提醒中央執政當局放下政治全力拚經濟，願意「挺身而出」參與4月26日凱道遊行。

張麗善說，民進黨濫用公權力、濫用檢調單位成為政治打壓工具，很多鄉親跟她一樣要上凱道表達心聲，「面對這個政府，要發出怒吼、發出不平之鳴。」

「這樣的時局怎麼可能不去？這不是藍或白（集會），而是看不下去整個司法體系扭曲的做法，怎麼可能不去呢？」桃園市長張善政表態出席。據了解，除了台東縣長饒慶齡在德國，無法出席凱道遊行活動，藍營其他縣市長及無黨籍鍾東錦都會出席。

國民黨台中市黨部表示，已叫了65輛遊覽車，粗估超過兩千人北上，盧秀燕表態後，更多民眾也想參與，但已調不到車了，據悉，台中市藍營也有20多名議員上凱道。

國民黨主席朱立倫昨晚說，縣市長最關心民生與台灣安定，但賴清德總統近一年來只造成台灣內鬥，不拚民生、拚經濟，只拚政治、搞內鬥，全民看不下去，這是台灣最關鍵的時刻，相信每位縣市長都會站出來。

針對賴清德總統在民進黨中常會批評在野黨「政治攻防」，民眾黨主席黃國昌表示，如果不是執政黨無能至極，何須在野黨出面提出建議？行政院長卓榮泰提不出來的衝擊影響評估，就請賴清德立刻公布給台灣社會看，別用謾罵在野黨掩飾自己的無能，還批賴「講甲歸畚箕，做嘸一湯匙」。

國民黨 盧秀燕 賴清德

上一則

駐美代表俞大㵢：台願增加對美軍購 若中國打來我們自己滅火

延伸閱讀

國民黨主席之爭 傳9成議長支持盧秀燕挑戰大位

國民黨主席之爭 傳9成議長支持盧秀燕挑戰大位
教宗方濟各葬禮 賴清德指派「聖騎士」陳建仁出席

教宗方濟各葬禮 賴清德指派「聖騎士」陳建仁出席
盧秀燕表態出席凱道426遊行：叫了65輛遊覽車 基層熱度高

盧秀燕表態出席凱道426遊行：叫了65輛遊覽車 基層熱度高
台中市長盧秀燕不支持倒閣？ 知情者分析：更關心民生

台中市長盧秀燕不支持倒閣？ 知情者分析：更關心民生

熱門新聞

超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）15日在台灣大學接受訪談。（擷取自台灣大學YouTube直播頁面）

AMD蘇姿丰台大受訪 分享4大產業趨勢 給學生6建議

2025-04-15 10:48
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
凱道群眾已經擠到景福門。記者翁至成／攝影

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

2025-04-19 08:46
信大水泥董事長楊智雄被妻子控訴荒謬言行。 (聯合報系資料照)

被控荒淫開遊艇趴 信大水泥董座：家有惡妻孽子很無奈

2025-04-16 21:24
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
台北市長蔣萬安(中)赴北檢聲援「戰獨裁」活動。(記者楊正海/攝影)

赴北檢進管制區 蔣萬安：今晚個人行為 所有責任我承擔

2025-04-17 08:37

超人氣

更多 >
夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻
洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」
多久該換家銀行？專家提供衡量指標

多久該換家銀行？專家提供衡量指標
富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士