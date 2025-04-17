我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

朱立倫北檢外喊26日上凱道 罷免獨裁者賴清德

蔣萬安拋倒閣說 吳思瑤：首都市長提出無比奇怪

中央社台北17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。（圖／本報系資料照片）
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。（圖／本報系資料照片）

台北市長蔣萬安今天拋出倒閣說，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤晚間在臉書發文指出，憲政層次上由首都市長拋出倒閣議題無比奇怪，不論此時提倒閣是否合理正當，蔣萬安恐怕先要問問國民黨團總召傅崐萁，還有盟軍民眾黨團總召黃國昌再說吧。

北檢偵辦幽靈連署案約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，蔣萬安響應國民黨主席朱立倫號召，晚間前往北檢前抗議。他說，個人行為自己承擔，與其讓執政者用不公不義手段危害台灣，他認為立法院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。

吳思瑤說，說到倒閣，憲政層次上由首都市長拋出倒閣議題無比奇怪，蔣萬安是國民黨立院黨團總召嗎？他是國民黨黨主席嗎？此時拋出「倒閣」主張，「請問是國民黨共同意見，還是蔣萬安的『個人主張』？」

吳思瑤說，憲法行為無比崇高，倒閣有一定的發動程序，事實上，在野黨早錯過倒閣的適當時機了。她說，當人民發起同樣是憲法賦權的「大罷免」，且已進入二階程序，倒閣已難以抗衡阻卻。國民黨若要用倒閣救罷免，也要先過人民這一關。「蔣萬安擺明要挑戰公民意志？向人民宣戰？」

她指出，姑且不論此時提倒閣是否合理正當，蔣萬安恐怕先要問問傅崐萁，還有盟軍黃國昌再說吧。

吳思瑤說，一個支持度低於兩成的政黨，提倒閣的底氣在哪？實在也看不出來。蔣萬安被捧成國民黨救星，但角色錯亂邏輯錯置，恐怕救黨沒救成，自己也跟著陪葬。

國民黨 蔣萬安 黃國昌

上一則

張善政批「綠共」 陳玉珍稱民進黨下一步要宣布戒嚴

延伸閱讀

蔣萬安赴北檢講完話⋯民眾拆毀鐵馬護欄 警防線被攻破

蔣萬安赴北檢講完話⋯民眾拆毀鐵馬護欄 警防線被攻破
赴北檢進管制區 蔣萬安：今晚個人行為 所有責任我承擔

赴北檢進管制區 蔣萬安：今晚個人行為 所有責任我承擔
蔣萬安要求對共諜案表態 卓榮泰：該有國格時別曖昧不清

蔣萬安要求對共諜案表態 卓榮泰：該有國格時別曖昧不清
蔣萬安反擊綠議員：民進黨才是共產黨走狗

蔣萬安反擊綠議員：民進黨才是共產黨走狗

熱門新聞

香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

2025-04-12 20:05
超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）15日在台灣大學接受訪談。（擷取自台灣大學YouTube直播頁面）

AMD蘇姿丰台大受訪 分享4大產業趨勢 給學生6建議

2025-04-15 10:48
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
羅東博愛醫院醫療副院長林志銘（右）今天出面闢謠。(民眾提供)

聯姻薄瓜瓜遭連結賣器官 羅東博愛醫院：有醫學常識都知不可能

2025-04-12 09:08
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
台北市長蔣萬安下午在議會備詢。民進黨議員質詢時，拿出去年質詢問及「哪一個國家要消滅中華民國」、蔣回答不出來的新聞，此舉引發蔣的不滿，雙方針鋒相對，蔣萬安直言「要消滅中華民國的，是民進黨跟共產黨」，「共諜就是跟民進黨在一起，要消滅中華民國的就是民進黨跟共產黨」。記者曾吉松／攝影

質詢爆戰火 蔣萬安轟民進黨是共產黨走狗

2025-04-11 14:02

超人氣

更多 >
大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗

大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗
川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說
走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元
「反川」檢察官涉偽造記錄騙房貸 詹樂霞家門外躲記者

「反川」檢察官涉偽造記錄騙房貸 詹樂霞家門外躲記者
10歲女孩大學畢業、直攻史丹福 她的成長方式顛覆你想像

10歲女孩大學畢業、直攻史丹福 她的成長方式顛覆你想像