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朱立倫北檢外喊26日上凱道 罷免獨裁者賴清德

張善政批「綠共」 陳玉珍稱民進黨下一步要宣布戒嚴

記者陳俊智、曾原信／即時報導
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國民黨立委陳玉珍昨天晚間在台北地檢署前，疾呼民進黨下一步就要戒嚴，批評北檢辦國民黨連署罷民進黨立委疑似造假。記者曾原信／攝影
國民黨立委陳玉珍昨天晚間在台北地檢署前，疾呼民進黨下一步就要戒嚴，批評北檢辦國民黨連署罷民進黨立委疑似造假。記者曾原信／攝影

台灣台北地方檢察署（北檢）偵辦國民黨幽靈連署案，國民黨台北市黨部等處遭搜索引發藍營不滿，晚間國民黨主席朱立倫號召黨公職及群眾集結於北檢抗議。批評民進黨政府辦藍不辦綠，利用司法追殺異己。

桃園市長張善政今天晚上赴北檢，呼應國民黨主席朱立倫「戰獨裁」、說司法變成打擊政敵的工具，「對岸是紅共，民進黨是綠共」；國民黨立委陳玉珍也批評，民進黨下一步就是宣布戒嚴。

張善政表示，今天到北檢，心情跟大家一樣，生氣又傷心，傷心是司法已死，司法變成打擊政敵的工具，生氣是執政黨掌握所有的機關，把控制不了的立法院要進行罷免，變成一黨專政，「這跟對岸、大家在罵的共產黨有什麼不一樣！」

「我們說對岸是紅共，民進黨是綠共！」張善政說，紅共在外面威脅國家，綠共在國家內部製造對立，國民黨抗拒紅共，也要抗拒綠共；一個好好的國家，面臨這麼多的國際挑戰，竟然還在內耗，這樣會有希望嗎？呼籲司法機關懸崖勒馬，不要變成歷史的罪人，不要在歷史上面留下臭名。

陳玉珍晚間向現場警方喊話時還提及民進黨立委前陣子提出的覆議案，反對提高警消退休金，要警方不要為虎作倀。

張善政呼籲，中央政府一起面對外在挑戰，如果再內耗，國家沒有前途。

桃園市長張善政（前排右）今晚到北檢，張善政說，民進黨是綠共，在國家內部製造對立。...
桃園市長張善政（前排右）今晚到北檢，張善政說，民進黨是綠共，在國家內部製造對立。記者侯永全／攝影

國民黨 民進黨 張善政

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