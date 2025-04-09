高院駁回抗告 柯文哲、沈慶京、應曉薇續押2個月

前台北市長柯文哲涉及京華城案、政治獻金案遭北檢起訴，台北地方法院日前裁定延長羈押禁見2個月。柯文哲不服延押裁定提起抗告，高院今天駁回抗告，柯文哲延押確定。（聯合報系資料照片）

前台北市長柯文哲 涉及京華城案、政治獻金案遭北檢起訴，台北地方法院日前裁定延長羈押禁見2個月。柯文哲不服延押裁定提起抗告，高院 今天駁回抗告，柯文哲延押確定。

另外，北院日前裁定威京集團主席沈慶京、國民黨 台北市議員應曉薇與前台北市長辦公室主任李文宗繼續羈押禁見2個月，並駁回沈慶京具保停止羈押聲請。其中，沈慶京、應曉薇提起抗告，高院今天也一併駁回確定。

台灣高等法院新聞資料指出，原裁定並無違誤或不當，柯文哲等3人以犯罪嫌疑並非重大、無逃亡之虞、無勾串共犯及證人之虞、無羈押必要、原裁定理由欠備、身體有恙非保外就醫難以痊癒等理由提起抗告，請求撤銷原裁定，但依卷內事證，柯文哲等3人主張均不足採，抗告無理由，應予駁回。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占與背信罪等起訴柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

全案移審後，北院2度裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇與李文宗交保，經北檢抗告，台灣高等法院2度發回更裁，北院1月2日認定柯文哲等4人涉犯重罪犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串之虞，裁定羈押禁見3個月。由於羈押期限將屆滿，北院日前裁定繼續羈押禁見2個月。