中官媒回應龍應台紐時投書 稱賴清德是兩岸共同敵人

中國官媒環時社評日前稱，賴清德是兩岸共同敵人。圖為解放軍對台海峽雷霆2025A軍演。（圖／截自解放軍東部戰區微信公眾號）

台灣前文化部長龍應台 日前於紐約時報撰文，批評台灣總統賴清德 的對外戰略，而中國官媒環球時報則特意為此發表社評，強調自「賴十七條」以來，「島內各界對其玩火行為的反對甚至憤怒已形成巨大聲勢」，「賴清德是兩岸人民的共同敵人」。

環球時報3日發表的社評提到，龍應台的文章，「和解」一詞數次出現，但指出龍在文中沒有明言她對兩岸統一的態度，「對兩岸關係本質仍有錯誤認知」，但其對賴清德當局的批判、對台獨絕無出路的反思，「恰與島內湧動的不滿潮流形成呼應」。

文章歷數前國民黨主席洪秀柱、資深媒體人趙少康、民進黨高雄市議員黃明太、資深媒體人徐宗懋、台灣國際戰略學會理事長王崑義、新加坡前駐聯合國代表馬凱碩等人的各項分析與看法，呈現對兩岸最近局勢的擔憂。

社評還強調，「賴清德是兩岸人民的共同敵人」，指出其自去年5月上台以來，頑固堅持台獨分裂立場，「倡狂挑釁中國」，煽動「反中抗中」，阻撓兩岸交流合作，加劇台海緊張局勢。為恫嚇台灣民眾，賴清德反覆鼓吹所謂防衛韌性、全台民防機制，揚言要召集40萬民力，為其「焦土作戰」策略服務。

文章並指，賴清德幻想給每個台灣人的身上都綁上炸彈去做台獨炮灰，但實際情況是，「他盯上了哪個群體，就受到哪個群體的強烈反彈」。

4月1日與2日，中國解放軍 發動新的對台演習，中國軍媒解放軍報則在3日頭版刊出「鈞聲」署名評論文章稱，賴清德上台不足一年，變本加厲在兩岸人員往來、教育交流、經貿合作等多個領域以各種方式進行阻撓禁限，大肆製造「綠色恐怖」和寒蟬效應。近期，賴清德更是大放厥詞，悍然將中國界定為「境外敵對勢力」，把兩岸關係等同於「敵對關係」。文章批評其立場之頑固、態度之囂張、挑釁之倡狂，嚴重破壞台海和平穩定，充分坐實其是徹頭徹尾的「麻煩製造者」、不折不扣的「危險製造者」，也是窮凶極惡的「戰爭製造者」。

同日，人民日報在4版發表署名「鐘一平」文章指，是誰在單方面改變現狀、倡狂挑釁？國際社會已有公論，正是賴清德為首的台獨分裂勢力，文章並稱解放軍採取必要軍事懾壓行動，「就是要以武止戈，恰恰是在真正維護和平」。