台灣協助烏克蘭建置數位課程 助4萬學童持續學業

台灣與烏克蘭合作,為烏克蘭中西部地區的中小學提供數位設備及課程,並對教師進行相關教育訓練。學生示意圖。圖/AI生成

台灣與烏克蘭 合作,為烏克蘭中西部地區的中小學提供數位設備及課程,並對教師進行相關教育訓練。在昨天舉行的結訓典禮中,烏克蘭國會議員克尼茨基出席,感謝台灣幫助烏克蘭超過4萬名學童持續學業。

俄烏戰爭爆發後,許多孩童及青少年因戰火影響而中斷學業。根據聯合國 兒童基金會(UNICEF),至少530萬名兒童的教育受到影響。在空襲頻繁的東北部地區,學生不得不在新建的防空地下室上課;而在戰事相對緩和的地區,則面臨境內移民 湧入及資源短缺的挑戰,導致教育系統壓力不斷加劇。

為協助戰火下的烏克蘭學童,駐波蘭代表處攜手烏克蘭非政府組織「全烏民主聯盟」(All-Ukrainian Forum of Democracy),並與烏克蘭天主教大學(Ukrainian Catholic University)合作推動「Leave No One Behind」計畫,為烏克蘭中西部地區的中小學教師提供數位設備及課程,並進行教育訓練。

教育訓練計畫於1月24日舉行結業典禮,駐波蘭代表劉永健透過視訊致詞,向與會的教育工作者與志工致敬,感謝他們在困境中仍致力改善學童的學習環境,彰顯烏克蘭人民的韌性與勇氣。

劉永健強調,台灣將持續與烏克蘭站在一起,協助烏克蘭建置數位課程,並強化當地的經濟與社會韌性,確保烏克蘭下一代的教育不受戰爭影響。

烏克蘭國會議員克尼茨基(Mykola Kniazhytskyi)則在結業典禮中感謝台灣的支持。他表示,「台灣與烏克蘭雖然相隔遙遠,但彼此的心卻無比貼近。台灣的友誼及支持,讓烏克蘭人民感到並不孤單。」

根據駐波蘭代表處的新聞稿,台灣透過「Leave No One Behind」計畫,提供1100台台灣生產筆記型電腦及480套程式編碼工具等資訊教育設備,並於去年7月和10月在烏克蘭天主教大學舉行兩次電腦教師訓練課程,輔導24所學校共計48位教師。

此外,計畫還在烏克蘭利沃夫(Lviv)、伊凡諾-法蘭科夫斯克(Ivano-Frankivsk)及波爾塔瓦(Poltava)等州的中小學及地方社群,舉行11場企業經營培訓與創新營隊,吸引共35所學校超過351人參與,預期可嘉惠超過4萬名烏克蘭學童與青少年。