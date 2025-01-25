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台灣協助烏克蘭建置數位課程 助4萬學童持續學業

中央社柏林25日專電
台灣與烏克蘭合作，為烏克蘭中西部地區的中小學提供數位設備及課程，並對教師進行相關教育訓練。學生示意圖。圖／AI生成
台灣與烏克蘭合作，為烏克蘭中西部地區的中小學提供數位設備及課程，並對教師進行相關教育訓練。學生示意圖。圖／AI生成

台灣與烏克蘭合作，為烏克蘭中西部地區的中小學提供數位設備及課程，並對教師進行相關教育訓練。在昨天舉行的結訓典禮中，烏克蘭國會議員克尼茨基出席，感謝台灣幫助烏克蘭超過4萬名學童持續學業。

俄烏戰爭爆發後，許多孩童及青少年因戰火影響而中斷學業。根據聯合國兒童基金會（UNICEF），至少530萬名兒童的教育受到影響。在空襲頻繁的東北部地區，學生不得不在新建的防空地下室上課；而在戰事相對緩和的地區，則面臨境內移民湧入及資源短缺的挑戰，導致教育系統壓力不斷加劇。

為協助戰火下的烏克蘭學童，駐波蘭代表處攜手烏克蘭非政府組織「全烏民主聯盟」（All-Ukrainian Forum of Democracy），並與烏克蘭天主教大學（Ukrainian Catholic University）合作推動「Leave No One Behind」計畫，為烏克蘭中西部地區的中小學教師提供數位設備及課程，並進行教育訓練。

教育訓練計畫於1月24日舉行結業典禮，駐波蘭代表劉永健透過視訊致詞，向與會的教育工作者與志工致敬，感謝他們在困境中仍致力改善學童的學習環境，彰顯烏克蘭人民的韌性與勇氣。

劉永健強調，台灣將持續與烏克蘭站在一起，協助烏克蘭建置數位課程，並強化當地的經濟與社會韌性，確保烏克蘭下一代的教育不受戰爭影響。

烏克蘭國會議員克尼茨基（Mykola Kniazhytskyi）則在結業典禮中感謝台灣的支持。他表示，「台灣與烏克蘭雖然相隔遙遠，但彼此的心卻無比貼近。台灣的友誼及支持，讓烏克蘭人民感到並不孤單。」

根據駐波蘭代表處的新聞稿，台灣透過「Leave No One Behind」計畫，提供1100台台灣生產筆記型電腦及480套程式編碼工具等資訊教育設備，並於去年7月和10月在烏克蘭天主教大學舉行兩次電腦教師訓練課程，輔導24所學校共計48位教師。

此外，計畫還在烏克蘭利沃夫（Lviv）、伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）及波爾塔瓦（Poltava）等州的中小學及地方社群，舉行11場企業經營培訓與創新營隊，吸引共35所學校超過351人參與，預期可嘉惠超過4萬名烏克蘭學童與青少年。

烏克蘭 聯合國 移民

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