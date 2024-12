有網紅發現台灣好市多販售年菜組合,英文介紹寫Chinese New Year,寄信反映後,好市多將之改為Lunar New Year。(擷自Facebook@盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK)

農曆春節將至,媒體報導,有網紅發現台灣好市多 販售年菜組合,英文介紹寫Chinese New Year,寄信反映後,好市多將之改為Lunar New Year。對此,好市多表示,公司向來廣納會員及各界建議,再次感謝寶貴的意見,讓好市多能夠提供優質服務。

媒體報導,網紅「盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK」近日在臉書 上表示,美式賣場好市多在網頁上開始販賣年菜組合,但英文寫的是Chinese New Year,於是他寄信反映,「新年不是只有中國在過,很多亞洲國家也有過農曆新年,好市多為知名跨國公司,更應該考慮到用字精準的重要性」。

盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK指出,不到7小時,原本的Chinese New Year就改成Lunar New Year,「總之我要給好市多一萬個讚」。

對此,好市多今天回應,好市多向來廣納會員及各界的建議,包括產品及相關服務,希望提供符合各地會員的需求,再次感謝寶貴的意見,讓好市多能夠提供會員優質的服務。