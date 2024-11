秘魯利馬機場台灣廣告遭撤 國安官員：中國施壓

秘魯APEC年會正在首都利馬舉行,利馬機場前往入關處原有設置台灣廣告,但經中國施壓,刊登一周後不得不撤除。(讀者提供)

秘魯APEC 年會正在首都利馬舉行,外界關切秘魯親中立場恐加劇台灣受打壓情形。國安官員今天透露,利馬機場原有設置台灣廣告,但經中國施壓,刊登一周後不得不撤除;至於街頭電子廣告,則是「有施壓沒成功」。

2024亞太經濟合作會議(APEC)正在秘魯舉行,「日經亞洲」(Nikkei Asia)引述台北知情人士報導,秘魯不歡迎原先預計出席APEC年會的台灣特使,迫使賴清德 政府急尋替代人選。他們指出,東道國秘魯還單方面提名中國主辦2026年APEC年會,引發外界質疑台灣未來是否還能順利參加。

國安官員表示,APEC所有決定都要經過共識,「但不諱言一定有打壓」;他透露,今年利馬機場本有設置燈箱廣告宣傳台灣,經中國施壓,廣告公司不得不撤掉。據了解,燈箱位置在出關必經之路,10月中旬廣告刊登後,約一周後即遭撤除。

至於駐秘魯代表處在利馬市區6處交通要道的大型T霸投放電子螢幕廣告,則是「有施壓沒成功」。

駐處設計文宣廣告主標語為「Chip in with Taiwan for Global Prosperity」,以晶片IC版為背景,斗大TAI WAN字樣,「AI」兩字母特意加深,強調台灣半導體、AI及數位貿易強項。

國安官員不諱言,台灣歷來在任何國際場合,只要投放廣告一定遭受打壓,例如每年聯合國年會台灣都會在紐約時報廣場做廣告都是千辛萬苦,「在國外放廣告本身就是一場小戰役」,好在APEC年會舉行至目前都有受到平等待遇,雙部長、領袖代表抵達至今都順利。