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秘魯利馬機場台灣廣告遭撤 國安官員：中國施壓

中央社利馬14日電
秘魯APEC年會正在首都利馬舉行，利馬機場前往入關處原有設置台灣廣告，但經中國施壓，刊登一周後不得不撤除。（讀者提供）
秘魯APEC年會正在首都利馬舉行，利馬機場前往入關處原有設置台灣廣告，但經中國施壓，刊登一周後不得不撤除。（讀者提供）

秘魯APEC年會正在首都利馬舉行，外界關切秘魯親中立場恐加劇台灣受打壓情形。國安官員今天透露，利馬機場原有設置台灣廣告，但經中國施壓，刊登一周後不得不撤除；至於街頭電子廣告，則是「有施壓沒成功」。

2024亞太經濟合作會議（APEC）正在秘魯舉行，「日經亞洲」（Nikkei Asia）引述台北知情人士報導，秘魯不歡迎原先預計出席APEC年會的台灣特使，迫使賴清德政府急尋替代人選。他們指出，東道國秘魯還單方面提名中國主辦2026年APEC年會，引發外界質疑台灣未來是否還能順利參加。

國安官員表示，APEC所有決定都要經過共識，「但不諱言一定有打壓」；他透露，今年利馬機場本有設置燈箱廣告宣傳台灣，經中國施壓，廣告公司不得不撤掉。據了解，燈箱位置在出關必經之路，10月中旬廣告刊登後，約一周後即遭撤除。

至於駐秘魯代表處在利馬市區6處交通要道的大型T霸投放電子螢幕廣告，則是「有施壓沒成功」。

駐處設計文宣廣告主標語為「Chip in with Taiwan for Global Prosperity」，以晶片IC版為背景，斗大TAIWAN字樣，「AI」兩字母特意加深，強調台灣半導體、AI及數位貿易強項。

國安官員不諱言，台灣歷來在任何國際場合，只要投放廣告一定遭受打壓，例如每年聯合國年會台灣都會在紐約時報廣場做廣告都是千辛萬苦，「在國外放廣告本身就是一場小戰役」，好在APEC年會舉行至目前都有受到平等待遇，雙部長、領袖代表抵達至今都順利。

APEC AI 賴清德

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