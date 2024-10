第22屆台灣同志遊行26日熱鬧登場,吸引上百攤位擺攤、近200個團體加入遊行隊伍,彩虹旗從北市府前廣場一路飄揚。記者林俊良/攝影

第22屆台灣同志 遊行26日下午登場,副總統蕭美琴率領黨公職共同參與,回顧20年來台灣爭取性平的歷程,蕭副總統表示,如今台灣天空上的彩虹已經成為全世界最耀眼、代表進步價值的一道光芒,期許社會更進步,多元的價值能夠更共榮。

民進黨 出席黨公職人員高喊「民進黨挺你做自己」口號,呼應遊行主題「邁向共融,交織共生 Embrace Inclusion」。

蕭美琴副總統回顧台灣爭取性平歷程表示,20年前參加性平運動及同志大遊行只有幾百人,歷經挫折和進步,支持性平的力量愈來愈大。蕭副總統說:「台灣天空上的彩虹已經成為全世界最耀眼代表進步價值的一道光芒,我們以此為驕傲。」期許社會更進步,多元價值更共榮,並且喊出「I'm So Proud of You and So Proud of Taiwan!」

同志遊行在首都登場,台北市長蔣萬安選在台北市性別平等辦公室攤位前,簽下「Love who you love, be who you are.」字樣呼應遊行主題,並在現場發送彩虹旗,與遊行民眾合照互動。