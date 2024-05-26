央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

周杰倫遭到中國網友點名仍未表態。圖／摘自臉書

隨著台灣總統賴清德 上任，兩岸緊張形勢延燒到演藝圈，央視新聞微博 22日發文反台獨「中國終將實現完全統一」，中國明星接棒轉發按讚，侯佩岑、張韶涵、歐陽娜娜率先表態保住工作，但中國網友疑似展開獵巫行動，整理表格列出至今未表態的台灣藝人，搞得演藝圈人心惶惶。

蕭敬騰發文稱自己「堂堂正正中國人」。圖／本報系資料照片

王心凌、吳克群、明道、陳妍希、張鈞甯、楊丞琳、楊宗緯、蘇見信等人近日接連發聲，表達支持統一、反對台獨的立場，蕭敬騰忙於照顧病母，昨晚在IG、臉書 以及微博同步發文「堂堂正正中國人」，聲援央視此波行動。五月天、蔡依林雖在演唱會喊話「我們中國」輸誠，但仍有少數中國網友不滿，留言要求他們轉發貼文，並點名尚未轉發的Ella、Hebe、Selina、彭佳慧、劉若英以及沒設立微博帳號的周杰倫。

歐陽娜娜表態支持反台獨「中國終將實現完全統一」。圖／摘自微博

而男星霍建華不僅沒有微博，近年更沒經營其他社群，卻被中國網友出征喊封殺，其妻「還珠格格」中的林心如也被發現尚未轉發。

霍建華(左)、林心如夫婦遭到中國網友點名未表態。圖／摘自微博

另外未表態的名單則延燒戲劇與綜藝圈，除了柯佳嬿、曾之喬、賈靜雯、鄭元暢等一線演員，還有近期疑涉「性騷風波」的賀軍翔、大S、小S、白冰冰、吳宗憲、吳姍儒、蔡康永及唐綺陽等全數被點名。

大S(右)、小S遭到中國網友點名未表態。圖／摘自微博

而曾在金馬獎上風光獲獎的影后舒淇、最佳女配角文淇及曾獲最佳新演員的李鴻其，都已在微博轉發不支持台灣獨立的內容，被小粉紅視為表態。至於前兩天人還在坎城影展為新片「狗陣」造勢的彭于晏、歷經母喪的阮經天和在忙著電影宣傳的許光漢，及該片監製之一影帝張震等多人，均被列入此波未表態的大咖影人名單。

許光漢遭到中國網友點名未表態。圖／本報資料照片

不過，也有台灣藝人逆風發文，温昇豪近日即在臉書提到2008年參演台灣史詩電影「一八九五乙未」，當年拍攝熱血沸騰，恨不得把鮮血塗抹在這片土地上，「時至今日，所謂的進行式仍在繼續，這塊土地仍是多方覬覦，虎視眈眈。而土地上的人們仍如129年前一樣，選擇不一」。貼文獲得3萬名網友讚爆，直呼他為「魄力一百真男人」。

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