史坦普：台積電掌握此優勢 日後若面臨缺水狀況影響有限

史坦普估計，全球的晶片製造商的用水量，已經和擁有750萬人口的香港不相上下。路透

史坦普全球評級機構（S&P Global Rating）在一份報告中指出，隨著製程技術提升，台積電 在內的半導體業者面臨缺水的風險。不過，史坦普認為，台積電占有技術上的優勢，可藉漲價或調整生產來安度相關危機。

史坦普分析師 Hins Li指出，水的使用量和晶片 的複雜程度之間有直接關聯，製造廠使用超純水（經過高度純化的淡水）在每個製程之間清洗晶圓片。「晶片愈先進，製程步驟愈多，消耗的水量就愈多」。

半導體業需要大量的水資源，每天必須消耗大量的水來冷卻設備，並確保晶圓無塵無雜質。

史坦普估計，全球的晶片製造商的用水量，已經和擁有750萬人口的香港不相上下，而台積電2015年轉向16奈米製程後，每單位的用水量成長超過35%。

史坦普在報告中說：「我們認為這主要是轉向先進製程的關係，需要更多的製造程序。鑒於台積電在先進晶片製造方面的主導地位，日後若出現用水相關問題導致營運出現干擾，恐殃及全球科技供應鏈 。」

不過，史坦普也指出，台積電占有主導地位，客戶依賴甚深，因此能「穩固終端需求並靠漲價來彌補銷量的損失」。

史坦普說：「只要台積電能夠保持技術領先地位，因產量波動所導致台積電的業績和獲利力的影響或許是可控的。」

史坦普認為，供水受限時，台積電可以偏重生產更先進的晶片，捨去利潤較低的成熟製程晶片，如此仍可提升獲利。