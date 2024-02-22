美國軍售延遲交貨 美議員籲：部分武器可在台灣製造

美方再度宣布要對台軍售，不過美國軍售案多深陷延遲交貨的問題。對此，美國聯邦眾議院「美國與中國戰略競爭」特別委員會民主黨首席議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi, D-IL）建議，台灣可以協助製造部分武器，以改善美國軍事生產進度落後、軍售延遲交貨的情況。（記者陳熙文／攝影）

美方再度宣布要對台軍售，不過美國軍售案多深陷延遲交貨的問題。對此，眾院 「美國與中國戰略競爭」特別委員會民主黨首席議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi, D-IL）建議，台灣可以協助製造部分武器，以改善美國軍事生產進度落後、軍售延遲交貨的情況，

眾院「美國與中國戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）今率領跨黨派重量級議員訪團訪台，為中國特別委員會首度組團訪台，訪團成員包括克利胥納莫提、聯邦眾議員 穆理納（John Moolenaar, R-MI）、聯邦眾議員莫頓（Seth Moulton, D-MA）及聯邦眾議員強森（Dusty Johnson, R-SD）等人。

外交部今中午在台北賓館設宴款待蓋拉格訪問團，訪團也在午宴前與新聞媒體互動半小時。針對有媒體詢問，美國對台軍售的延遲問題，克利胥納莫提指出，美國軍事防衛產業正面臨非常大的壓力，最快的解決方法，就是讓這些生產軍事武器的產業能夠得到長期的承諾。

他表示，以子彈生產為例，應該給予公司數年的訂單，而不是只有一年的訂單，這樣公司就會做更長遠的投資，來滿足長時間的軍事需求。

克利胥納莫提也提議，美國應該開始思考什麼樣的軍事武器，台灣可以協助製造。他認為，部分無須轉移過多智慧技術的武器，如155公釐榴彈砲，正是全世界都短缺的，尤其在烏克蘭，台灣有潛力成為美國製造155公釐榴彈砲的合作夥伴。

他也表示，還有很多有助於強化嚇阻（deterrence）的武器選項，能夠在當地製造，以降低世界武器供應鏈的壓力。

蓋拉格則表示，他同意克利胥納莫提的說法，武器生產鏈應該要更長遠的規畫。他指出，有於美國軍售的管轄單位橫跨美國國務院 和國防部，在國會中給軍事委員會，和眾院外交委員會管理，就會有管轄權的問題。

他也以要販售給台灣的魚叉飛彈為例，他建議拿出原本將納入庫存的魚叉飛彈，做重新設定，交貨給台灣。