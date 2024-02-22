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蔡英文接見蓋拉格 盼台美避免雙重課稅早日立法

記者丘采薇／台北即時報導
台總統蔡英文(右)接見眾院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格率領的訪問團，她表示，期待台美避免雙重課稅能夠早日立法完成，為台美雙邊的企業投資創造更多利基。(擷自presidentialoffice)
台總統蔡英文(右)接見眾院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格率領的訪問團，她表示，期待台美避免雙重課稅能夠早日立法完成，為台美雙邊的企業投資創造更多利基。(擷自presidentialoffice)

台總統蔡英文今天接見眾院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格率領的訪問團，她表示，期待台美避免雙重課稅能夠早日立法完成，為台美雙邊的企業投資創造更多利基，打造互利共榮的經貿交流。

蓋拉格率領跨黨派重量級議員訪台，成員包括該委員會首席議員克利什納穆希、聯邦眾議員莫萊納爾、莫爾頓及強生等人。

蔡英文致詞時表示，大家都是長期關心台灣的好朋友，她去年4月出訪過境美國，蓋拉格、克利什納穆希、莫萊納爾、莫爾頓都一起參加了在雷根圖書館的會談，她也要歡迎強生首次到台灣訪問。

蔡英文提到，上個月台灣順利完成正副總統及立法委員選舉，蓋拉格以及克利什納穆希在第一時間發表祝賀聲明。今天更率領跨黨派議員到台灣，以實際行動表達美國對台灣民主的堅定支持，也凸顯台美之間緊密的夥伴關係。

蔡英文表示，今年是台灣關係法立法45周年，這項立法促進並且深化了台美情誼，中國特別委員會更在去年提出支持台灣10項政策建議的報告，展現對台灣安全的重視。感謝美國政府及國會持續透過國防授權法等方式協助台灣強化自我防衛的能力、捍衛民主自由、守護區域和平。

對於中國特別委員會去年發布的經濟報告中提及避免台美雙重課稅議題，蔡英文說，期待能夠早日立法完成，為台美雙邊企業投資創造更多利基，打造互利共榮的經貿交流。現在的台灣是全球民主和平的關鍵角色，台灣會持續提升和各國的夥伴關係，積極走向世界。

蔡英文表示，新的一年希望台美在各項議題都有更密切的交流，也和更多理念相近的國家共同強化全球民主供應鏈韌性，創造全球的繁榮發展。

蔡英文 投資 眾院

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