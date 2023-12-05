被爆租國有農地 住700坪違建農舍莊園…藍委馬文君出聲反駁

國民黨立委馬文君遭質疑，在南投埔里的住家是蓋在國有農地的70坪違建農舍，且是占地700坪的豪宅莊園。圖／擷取自Google街景

國民黨 立委馬文君因國造潛艦案遭控洩密，近期又被爆料，指她在南投埔里的住家蓋在國有農地上，建築本體是達70坪的違建農舍，更是占地700坪的豪宅莊園。對此，馬文君表示，土地合法承租，建物符合國產署「82721條款」，是存在逾30年、價值不到10萬元的木造老房子，根本不是豪宅，痛批又被抹黑操作。

有民眾向媒體爆料，馬文君在埔里鎮中心近郊的住宅，是位在國有農地上的獨棟豪華木屋，且是被群樹包圍占地700坪的豪宅莊園，而其住家建築本體達70坪，周邊只有種樹、沒務農，她也非農民，該建物就是蓋在國有農地上的違建農舍。

對此，馬文君表示，早年政府對農地管理跟興建沒那麼嚴格，民眾會買賣國有地權利，40多年前，其住家所在地當時的地主因經濟拮据，向她父親求援，請她父親承購該農地權利，也才會在上面蓋屋子，坪數近40坪，並非爆料說的70坪。

此外，這塊地是都市計畫內的農地，並非耕地或良田，早年興建住家時，就在住家周邊種植樹木，之後再也沒有重建或擴建，也從未更動住家周邊環境，之後她繼承老家，隨國有地管理法條較明確後，她也就依法向國產署租地，也繳房屋稅。