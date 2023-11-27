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TVBS民調/侯康衝到只差賴蕭3% 柯大幅下滑

記者歐陽良盈／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。圖/聯合報系資料照
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。圖/聯合報系資料照

藍白合破局，國民黨、民眾黨各自參選，TVBS民調中心11月25日到26日下午1點半到5點進行市話、手機電訪調查，今天公布最新民調結果，民進黨賴蕭配支持度34%、國民黨侯康配31%、民眾黨柯盈配23%。

TVBS 10月24日公布各黨總統參選人民調，民進黨賴清德34%，國民黨侯友宜26%、民眾黨柯文哲29%；藍綠白總統參選人各自與副手登記後，今天公布的最新民調指出，民進黨賴蕭配34%，國民黨侯康配31%，民眾黨柯盈配23%。

TVBS最新民調指出，與10月24日藍綠白未宣布副手時公布的民調相較，民進黨支持度持平，國民黨上升5個百分點，民眾黨下滑6個百分點，顯示藍白合破局，可能對柯文哲支持度產生影響。

TVBS最新民調指出，有12%受訪者未決定支持對象，86%受訪者表示會去投票，其中一定會的有63%，可能會的有23%，不一定的有5%，不會去投票為9%。民眾投票意願較10月24日公布的調查結果，投票意願上升6個百分點，上次表示會去投票的80%。

TVBS最新民調指出，若以2020 年總統選舉的民調結果與實際投票率推估，2024年總統選舉投票率預估為77%，高於2020年總統大選實際投票率75%，不過民眾投票意願提高可能與近日藍白合話題不斷有關，是否維持尚待觀察。

TVBS這份民調共接觸2010位20歲以上的台灣民眾，266位拒訪，拒訪率13.2%，最後成功訪問的有效樣本1744人，市話869人、手機875人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.3個百分點以內。

TVBS今天公布最新民調。圖/擷取自TVBS新聞網
TVBS今天公布最新民調。圖/擷取自TVBS新聞網

民調 投票 國民黨

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