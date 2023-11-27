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柯文哲稱有人花2億美元要他當副手 趙少康：大概猜到了

記者張睿廷／台北即時報導
國民黨副總統參選人趙少康今晚聽到時先說了一句誰啊？後來抬頭想了一下笑出來，「大概猜到了」，反正不會是國民黨總統參選人侯友宜。(記者張睿廷／攝影)
國民黨副總統參選人趙少康今晚聽到時先說了一句誰啊？後來抬頭想了一下笑出來，「大概猜到了」，反正不會是國民黨總統參選人侯友宜。(記者張睿廷／攝影)

民眾黨台灣總統參選人柯文哲指稱有人花2億美元要他擔任副手。國民黨副總統參選人趙少康今晚聽到時先說了一句誰啊？後來抬頭想了一下笑出來，「大概猜到了」，反正不會是國民黨總統參選人侯友宜。

趙少康指出，他覺得用錢處理總是不好，選舉不應讓金錢介入，是要選賢與能，用金錢介入便失去意義；至於柯文哲能拒絕兩億美元，也是對他表示肯定。

趙少康又說，「對啦，柯這樣講大概也猜到是誰了」。媒體追問，「是誰是誰？」趙少康露出微笑表示，讓柯自己講吧，他都沒講，他怎麼好講。

另外，柯文哲競辦發言人陳智菡說藍白合都是國民黨精心策畫的一場戲，包括唸簡訊事件。

趙少康說，侯友宜唸簡訊也徵得柯文哲同意，柯文哲也許覺得國民黨在拖，國民黨也許覺得民眾黨設了一個局要侯友宜去跳，最後講這些都沒意思。

但是趙少康提到，侯友宜希望藍白合是很真誠的，侯友宜在24日登記那天早上6點多都還打電話給柯文哲，直到10點50分，他還請侯友宜再打給柯文哲，侯也打了電話，自己是真心誠意希望藍白合，這樣就不用參選了。

趙少康表示，他認為國民黨沒設局啦，這說得有點嚴重了，君子絕交不出惡言，既然沒合成功，以後還有許多合作機會；譬如中央政府也能合作，立法院也能合作，內閣制也可以合作。

柯文哲 趙少康 國民黨

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