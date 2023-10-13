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APEC於11月登場 AIT：資深官員莫瑞訪台討論

中央社／台北13日電
台灣亞洲交流基金會11日在台北美福大飯店舉行第7屆「玉山論壇」，主題為「為亞洲發展開啟新藍圖」，美國亞太經濟合作資深官員莫瑞（Matt Murray）出席開幕式並致詞。（中央社）
台灣亞洲交流基金會11日在台北美福大飯店舉行第7屆「玉山論壇」，主題為「為亞洲發展開啟新藍圖」，美國亞太經濟合作資深官員莫瑞（Matt Murray）出席開幕式並致詞。（中央社）

亞太經濟合作會議（APEC）將於11月11日到17日在舊金山舉行，美國APEC資深官員莫瑞（Matt Murray）11、12日訪問台灣，與台灣資深官員討論APEC及美台間強健的非官方經濟關係等議題。

美國在台協會（AIT）發布新聞稿指出，美國非常榮幸能擔任2023年亞太經濟合作會議的主辦國，今年主題為「為各方打造堅韌而永續的未來」（Creating a Resilient and Sustainable Future for All）。

AIT表示，莫瑞在台灣討論了許多與亞太經濟合作會議相關的議題，包括8月在西雅圖召開部長級會議的討論結果，該會議討論主題涵蓋災害準備、糧食安全、衛生與經濟、能源、女性經濟參與、中小企業等。

AIT表示，莫瑞也討論了即將在11月於舊金山召開的亞太經濟合作會議經濟領袖周（APEC Economic Leaders’ Week）相關議題，包括財政部長會議（Finance Ministerial Meeting）、年度部長會議（APEC Ministerial Meeting）及亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC Economic Leaders' Meeting）。

APEC AIT 舊金山

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