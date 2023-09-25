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桃園國慶小物抄襲「庫柏力克熊」、百事可樂？市府否認

中央社桃園25日電
民進黨桃園市議員魏筠在臉書發文表示，桃園市政府公布多種國慶主視覺設計，對於其中有和日本玩具公司「庫柏力克熊」高度雷同的創作，以及和百事可樂商標很像的國旗小布包部分，她質疑有無獲得原創公司同意。（桃園市政府青年事務局提供/中央社）
民進黨桃園市議員魏筠在臉書發文表示，桃園市政府公布多種國慶主視覺設計，對於其中有和日本玩具公司「庫柏力克熊」高度雷同的創作，以及和百事可樂商標很像的國旗小布包部分，她質疑有無獲得原創公司同意。（桃園市政府青年事務局提供/中央社）

桃園市府23日公布國慶主視覺設計，但現場佈置文創小物卻引發抄襲疑慮，青年事務局今天表示沒有抄襲，希望為在地青年打造展現設計及創意能量舞台，外界勿進行不必要政治聯想。

青年事務局以「光輝十月 榮耀桃園」為主題，邀請桃園設計庫6組在地青年設計團隊，以國旗為核心，設計具有國慶意象的主視覺，在桃園設計庫「桃市慶盛NATIONAL DAY 桃園市國慶主視覺設計聯展」中展出，青年局輔導的文創團隊也推出10種國慶文創小物，將在各國慶活動中運用。

民進黨籍市議員魏筠在臉書（Facebook）發文質疑，先不論桃園市政府為何要超越總統府，公布許多種國慶主視覺，對於其中有和日本玩具公司 「庫柏力克熊」高度雷同的創作，及和百事可樂商標很像的國旗小布包部分，她質疑「是不是真的符合所謂設計的原創性？有無獲得原創公司同意？」

桃園市府推出10種國慶文創小物，民進黨籍市議員魏筠在臉書發文質疑，和百事可樂商標...
桃園市府推出10種國慶文創小物，民進黨籍市議員魏筠在臉書發文質疑，和百事可樂商標很像的國旗小布包是否符合原創。（圖取自facebook.com/youth.tycg.gov.tw）

魏筠說，桃園市政府又一次的踩到違反智慧財產權的界線，將向百事可樂公司及日本玩具公司提出詢問是否獲得授權。

另外，熊貓蠟燭也引發民眾留言討論「台灣黑熊被桃園消失了變中共熊貓」，有人質疑「在地青年設計中國產的熊貓而不是台灣產的台灣黑熊」，不過也有民眾認為「把中國的熊貓燒掉？很可以喔，欣賞這個反攻大陸的隱喻」。

對此，青年事務局局長侯佳齡說，發布記者會當天為豐富會場國慶意象，除6組設計團隊主視覺設計的大圖輸出及說明外，並於會場展示手作小物做為場景布置，這些文創小物並非外界所誤解的主視覺設計。

對於外界質疑文創小物「流體藝術熊」授權，侯佳齡指出，小物是在地藝術推廣團隊「金羽毛流體藝術」採購熊的外觀主體，自行構想創作出帶有國旗意象的流體畫熊，創作者表示並無抄襲也未販售，這次的作品只是在推廣流體藝術。

侯佳齡同時轉述國旗小布包設計者的理念表示，是利用國旗的3個顏色進行手工繪製，以圓型為主，象徵遍布全球的華人，世界一家、友好共榮，並未抄襲百事可樂商標。

有關文創小物的「熊貓蠟燭」，是職人團隊「ZOO CANDLE」原先即有的蠟燭造型設計，記者會上的布展僅加戴上國旗領帶以豐富國慶意象，並未帶有任何政治意涵。

桃園市政府先前也曾發生過活動視覺設計疑似涉及抄襲事件，市府除表示遺憾，也依據合約求償。

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