我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

入室搶劫亞裔案件增 洛市嫌犯鎖定有錢人

辦理普通護照至少要等10周 國務院：出國前預留6個月

民進黨批侯友宜請假彷彿「陳世美」國民黨：賴清德也帶職選市長

記者葉德正／新北即時報導
新北市議會民進黨團今舉行記者會，批新北市長侯友宜不到議會施政報告，宛如現代「陳世美」。（記者葉德正／攝影）
新北市議會民進黨團今舉行記者會，批新北市長侯友宜不到議會施政報告，宛如現代「陳世美」。（記者葉德正／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜23日請假投入選舉，正式引爆藍綠大戰。新北市議會民進黨團今舉行記者會，批侯不到議會施政報告，顯然是想拋棄市民，彷彿現代「陳世美」，民進黨團總召鄭宇恩更指，侯若要拚選舉應直接辭職。國民黨團書記長廖先翔則回擊，副總統賴清德曾帶職選市長，更拒進議會長達230天，不見綠營人士批評，「又是綠能你不能」。

侯友宜請假後首日，今天民進黨團記者會擺開11位議員大陣仗「伺候」，出席議員包含鄭宇恩、張維倩、卓冠廷、林秉宥、戴瑋姍、山田摩衣、翁震州、蘇錦雄、陳乃瑜、黃淑君、張錦豪。

鄭宇恩表示，在各界仍為屏東大火事件哀悼、救災同時，侯以突襲方式在議會開議前請假逃避監督，不辭職霸市長位置，就是為挾市政資源為選舉私利；侯將步入高雄市前市長韓國瑜及新北市前市長朱立倫後塵；張維倩則說，上個會期侯已要大家配合把總質詢提前，若對施政有信心，理應到議會，顯然現已是「心裡只有選舉，沒有市民」。

卓冠廷質疑，侯友宜提2131億元新北史上最高預算，難道不用向議會、人民好好交代，甚至侯5月17日受國民黨徵召以來，何時請假都拒絕透露，黨團絕對監督到底；他也說，韓國瑜2019年10月16起請假，朱立倫2015年10月19起請假，侯友宜腳程超越韓、朱。

林秉宥說，侯友宜施政滿意度調查倒數，卻沒虛心改進，只想到總統之位；張錦豪、黃淑君、陳乃瑜、蘇錦雄、山田摩衣與翁震州也盼侯親自面對當初一票一票投給他的人民；戴瑋姍更說，侯現在行為就像現代陳世美，拋棄新北市民投向總統大選懷抱。

國民黨議員江怡臻反擊說，美國歐巴馬以參議員身分參選總統、韓國朴槿惠以議員身分參選總統、法國席哈克也以市長身分參選總統；在台灣，2000年呂秀蓮以桃園縣長身分帶職選上副總統，蘇貞昌、蘇嘉全、賴清德都以立委身分帶職選縣市長；2018年包括柯文哲、鄭文燦、林佳龍共14位縣市長都請假拚選舉，2022年民進黨也高達7位現任立委參選地方首長，民進黨籍縣市長請假心安理得，侯請假就是對不起市民？

議員陳偉杰說，合法請假3個月與賴清德拒絕到議會備詢8個月，哪一種比較嚴重？議員呂家愷也說，民進黨若真介意帶職參選可趕快修法禁止。廖先翔說，侯市長請假均符合相關規定，請假與否侯仍要為市府團隊行政績效負責，最後取決民意，總統參選人到選舉最後階段，必然要全力投入，請假是不得不的抉擇。

議員黃心華說，民進黨執政食安破功、民主倒退，地方政府為清查流向只能自助、互助，但綠營仍想轉移焦點，令人遺憾。

民進黨 侯友宜 國民黨

上一則

馬英九第十度參加日月潭萬人泳渡 搬出萬年老笑話

延伸閱讀

稱被問侯友宜「勸降陳進興」真相 謝長廷：選舉年難講清

稱被問侯友宜「勸降陳進興」真相 謝長廷：選舉年難講清
民進黨批侯「戰爭恐嚇」 美學者：假新聞

民進黨批侯「戰爭恐嚇」 美學者：假新聞
黑白集／冷靜、不激怒 侯給務實台獨者的寶貴經驗

黑白集／冷靜、不激怒 侯給務實台獨者的寶貴經驗
侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

熱門新聞

民進黨總統參選人賴清德（左1）、民眾黨總統參選人柯文哲（左2）、國民黨總統參選人侯友宜(左3)、鴻海創辦人郭台銘（左4）。（本系資料照片）

台總統大選最新民調：不管「四腳」、「三腳」侯都居第2

2023-09-18 22:11
震驚全台的白曉燕撕票案26年了，兇手陳進興伏法，他的兩個兒子在美國低調成長，鮮少談起爸爸。圖為當年陳妻張素真（右二）帶著小兒子到醫院見陳進興最後一面。（本報資料照片）

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

2023-09-21 00:51
郭台銘對於侯友宜的訪美行表示美國法律有規定不干預外國政治，因此「不予評論」。記者李定宇／攝影

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

2023-09-22 13:05
示意圖。（取材自ingimage）

新婚妻抓姦見「壞掉了」鹹濕訊息 小三還嗆「你老婆是懷孕不是殘廢」

2023-09-19 03:13
鴻海創辦人郭台銘參選總統搭檔副手賴佩霞。圖／郭台銘競選辦公室提供

李敖長女向台北市衛生局檢舉賴佩霞

2023-09-18 15:54
擬參選第16任總統的鴻海創辦人郭台銘（左）公布副手人選，由在影集「人選之人—造浪者」中扮演總統候選人的演員賴佩霞（右），出任真實世界中的副總統參選人。（本報資料照片）

新聞評論／賴佩霞「隨時可退」 郭台銘埋3伏筆

2023-09-17 11:14

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲