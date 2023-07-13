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信件寄給法國總統馬克宏 驚現切斷手指尖

曾扯掉邱毅假髮 台南扁友會長黃永田傳辭世

記者王宏舜／台北即時報導
前立法委員邱毅假髮2008年遭台南扁友會長黃永田當眾扯掉，引發熱議，但現傳出73歲的黃因罹患大腸癌，7月11日晚上辭世，不少好友聞訊，紛紛在臉書上悼念。(本報系資料照)
前立法委員邱毅假髮2008年遭台南扁友會長黃永田當眾扯掉，引發熱議，但現傳出73歲的黃因罹患大腸癌，7月11日晚上辭世，不少好友聞訊，紛紛在臉書上悼念。(本報系資料照)

前立法委員邱毅假髮2008年遭台南扁友會長黃永田當眾扯掉，引發熱議，但現傳出71歲的黃因罹患大腸癌，7月11日晚上辭世，不少好友聞訊，紛紛在臉書上悼念。

2008年12月15日上午，邱毅到監察院舉發裁定前總統陳水扁無保釋放的法官周占春瀆職，黃永田見邱毅走出監察院大門，身後無旁人阻擋，即緩步移動至邱毅身後，迅速高舉右手強行摘取邱毅頭頂上的假髮，隨即欲逃離現場，經警上前制止後，黃隨手將邱毅的假髮丟在地上。

台灣高等法院認為黃以強力拉扯的強暴手段摘取邱毅假髮，妨害邱行使維護個人外觀形象的自由權利，且犯後態度不佳，判他5月徒刑、得易科罰金定讞。

民事部分，邱毅求償新台幣500萬元及登報道歉，高院認為黃強行扯掉邱毅假髮，侵害邱毅的隱私權及自由權，判賠30萬元確定。黃當時說他沒有工作，沒錢賠償，希望能當邱毅的司機，以薪水抵償，每天只要給他兩個便當即可。黃自認是全世界最會保護假髮的人，如果當邱毅的司機，一定會好好保護邱毅的假髮。

事後，黃永田散發印有他摘取立委邱毅假髮的影像名片，另在接受電視媒體採訪時說「邱毅的黑手伸入司法裡」，台南地院依誹謗罪判他6月得易科罰金之刑。黃的官司不斷，也曾因高院審理扁案時，與一名許姓女子口角，黃被控朝許女的脖子吐口水，犯公然侮辱罪。

這幾天，黃的友人紛紛悼念他，稱他是「台灣民主勇士」，並說陳水扁被拘、押，在台北地院出庭時，都會看到黃永田從台南北上聲援，他「一生勇敢為台灣公義打拼的精神，將會永遠留在台灣人心中」。

高院 陳水扁 勇士

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