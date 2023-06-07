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自有品牌啤酒印「中國台灣」 統一超商：已立即停售

中央社台北7日電
統一超商自有品牌iseLect iBEER生釀啤酒外箱上進口商標示「中國台灣」，引發議論。（圖截取自推特用戶@dkkcityprima）
統一超商自有品牌iseLect iBEER生釀啤酒外箱上進口商標示「中國台灣」，引發議論。（圖截取自推特用戶@dkkcityprima）

針對自有品牌iseLect iBEER生釀啤酒外箱進口商標示「中國台灣」，統一超商表示，當地代理將該商品委託製造商於深圳生產，未注意標示問題，商品已立即停止銷售。

經濟部表示，進口商地址若標示「中國台灣」或同義外文，進口來台時將依現行規定辦理，廠商應將中國或同義外文去除。

統一超商自有品牌iseLect iBEER生釀啤酒頗受消費者喜愛，有網友發文指出，啤酒外箱上進口商竟打上「中國台灣」，引發議論。統一超商回應，當地代理將該商品委託製造商於深圳生產，未注意標示問題，目前商品已立即停止銷售。

經濟部表示，經濟部與財政部等相關部會已有注意到業者反映情況，進口商地址若標示「中國台灣」或同義外文，進口來台時，將依現行規定辦理，廠商應將中國或同義外文去除。

另外，市售商品若有於進口商地址標示「中國台灣」或同義的外文者，依現行規定，即商品標示法、菸酒管理法、消費者保護法等法規，請廠商改善。

同時，商業司也已請統一超商將該商品下架。

超商 財政部

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