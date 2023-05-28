台選罷法修正案通過 國民黨金門縣長曾收賄 無法再選

金門縣長陳福海。(本報系資料照)

台立法院會上周三讀通過公職人員選舉罷免法修正案，衝擊效應延燒。除了已被提名 的國民黨 立委林文瑞首當其衝，一旦修法上路即不得參選；去年剛當選金門縣長的陳福海，也因過去擔任議員時曾在議長選舉中收賄遭判刑10個月，觸犯三讀條文規範的不得參選條款，無法競選連任2026金門縣長。

立院最新修正通過的公職人員選罷法第26條第3項不得登記為候選人，新增：「直轄市、縣（市）議會議長、副議長、鄉（鎮、市）民代表會、原住民區民代表會主席、副主席選舉之有投票 權人犯刑法第143條之罪，經有罪判決確定」。

刑法第143條為投票受賄罪，根據陳福海當年收賄判決書指出，陳於民國83年當選議員時，在議長選舉中賣票收受賄款，陳不服上訴，最高法院第三次發回更審判決有投票權之人陳福海收受賄賂，處有期徒刑10個月、褫奪公權1年。陳觸犯刑法第143條、刑法第144條、公職人員選罷法第98條第3項。

陳福海去年曾以國民黨「同舟計畫」回復黨籍，但國民黨最後提名楊鎮浯競選連任金門縣長，引發陳福海不滿，陳決定在同年6月加入民眾黨，但以無黨籍身分參選金門縣長。

至於獲國民黨提名參選下屆雲林縣立委的林文瑞也面臨無法參選，據了解，在接替人選方面，雲林張家屬意現任雲林縣文化觀光處處長陳璧君，陳原要參選山線立委，但可能接替林文瑞改選海線；山線部分，則可能由上屆曾選過立委的現任雲林縣副縣長謝淑亞再度挑戰。