WHA未邀台灣 陳建仁：不應讓政治凌駕專業

台行政院長陳建仁。（行政院提供）中央社

台行政院長陳建仁今天說，很遺憾WHA 大會遭到中國阻撓，不將台灣友邦提案列入議程；衛福部長薛瑞元率團赴日內瓦，就是要告訴全世界，不應讓政治凌駕於專業之上，因中國政治壓力將台灣拒於門外。

第76屆世界衛生大會（WHA）21日開議，對於大會最終決定不將台灣友邦提案列入議程，外交部今天深表遺憾與不滿。

陳建仁在晚間臉書發文表示，「病毒無國界，人人都可能會被感染；對於未知的新興傳染病疫情 ，全球團結和國際合作非常重要，沒有一個國家應該被落下」。這是他昨天在世台基金會舉辦的平行論壇「Let Taiwan Help 台灣為什麼要加入世界衛生大會？」錄製影片分享的概念，希望更多人支持台灣加入WHA。

陳建仁說，特別感謝12個世界衛生組織（WHO）會員國友邦提案「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」，並推派代表在「總務委員會」及「全會」與中方陣營辯論，還有許多友邦及理念相近的民主國家，都用各自的方式，支持台灣參加WHA。

陳建仁指出，薛瑞元帶領「世衛 行動團」前往日內瓦，就是要團結支持台灣的聲音，告訴全世界Taiwan Can Help、Let Taiwan Help，不應讓政治凌駕於專業之上，因中國政治壓力而將台灣拒於門外。

陳建仁表示，非常遺憾，在第76屆世界衛生大會開幕時，「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案遭到中國阻撓，未被列入議程內。

陳建仁說，台灣不會放棄，將堅定自由民主的信念，用行動持續證明Taiwan is Helping ，台灣一直以來都是主動幫助世界，與世界交朋友。

陳建仁指出，現在是國際社會對台灣最重視、最友好的歷史時刻，希望每位台灣人都能團結在一起，唯有團結在一起，堅定信念不被挑撥與分化，共同守護民主與自由，台灣才能繼續成為國際上最友善的夥伴，為世界的繁榮貢獻心力。