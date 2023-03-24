「在台積電工廠見到神的面容」美記者獲准參訪後談感想

台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美國資深記者赫弗南（Virginia Heffernan）在破例獲准參訪台積電 位於竹科的晶圓12A廠後，為老牌知名科技雜誌Ｗired撰寫了長文，並且以「我在一座半導體工廠見到了神的面容」（I Saw the Face of God in a Semiconductor Factory）為題，寫下了這段奇妙經歷。

赫弗南表示，她在抵達台灣時思考著民主的命運，同時形容參訪台積電的這一行程，是對台灣「護國神山」的朝聖之旅。

赫弗南說，在她提出參訪台積電工廠要求屢屢被拒絕後，終於獲得機會前往，並且遵照縝密的流程穿上了防塵衣才能進廠，就怕微小的灰塵破壞了晶片 製造流程。

根據AppleInsider網站引述這篇報導，台積電生產了世界上三分之一的晶片，尤其是為iPhone與Mac生產晶片。每六個月，台積電13個工廠之一的台南Fab 18廠，就為蘋果雕刻與蝕刻一百京（quintillion，10的18次方）個電晶體。

赫弗南說，台積電2萬名的技術人員僅占員工總數的三分之一，工程師的起薪相當於每月5400美元，這在套房租金 約450美元之處，是非常高薪了。

她也拜會了台積電董事長劉德音。劉德音告訴她，有兩個特質讓台積電的科學人員特別不同，那就是「好奇心」與「毅力」。赫弗南也對宗教信仰的普遍感到意外，劉德音則說：「每個科學人員都必須相信神」。

劉德音告訴赫弗南：「我們正在做原子結構。我告訴我的工程師，『要像個原子大小的人』來思考。」劉德音也引用箴言的一段話，「將事隱祕乃神的榮耀，將事察清乃人的榮耀」。

赫弗南指出，台積電工程師把美國工程師視為「嬰兒」（babies），因為他們在精神上沒辦法經營最先進的晶圓廠。這些說法是回應美國工程師在海外培訓期間，把台積電稱為「血汗工廠」的說法。