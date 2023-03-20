我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞馬遜將再裁逾9千人 影響雲端運算、Twitch直播

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 與普亭1對1會談

馬英九訪中 陸委會：望維護台灣最大利益

記者陳政錄／即時報導
前總統馬英九訪中，陸委會說，望此行能充分反映台灣民意堅持民主自由、捍衛國家主權的堅定立場，共同維護台灣最大利益。（圖／聯合報系資料照片）
前總統馬英九訪中，陸委會說，望此行能充分反映台灣民意堅持民主自由、捍衛國家主權的堅定立場，共同維護台灣最大利益。（圖／聯合報系資料照片）

前總統馬英九將於月底以祭祖名義訪中訪問，並帶台灣學生前往交流。陸委會20日回應表示，希望馬英九此行，能充分反映台灣民意堅持民主自由、捍衛國家主權的堅定立場，共同維護台灣最大利益。

陸委會首先指出，依兩岸條例，馬英九之訪中管制期間以及申報期間，均由其（原）服務機關總統府核列， 總統府也已對外說明，收到馬英九訪中申報，並尊重馬英九祭祖等相關行程規劃，及將提供此行安全的必要協助。

陸委會表示，政府的兩岸政策一貫，任何交流互動應秉持對等尊嚴、合於規範，真正促進相互理解，不應片面設置任何政治前提與終局。

陸委會說，在當前台灣人民及國際社會普遍反對質疑中國對台脅迫及持續擴張威脅之際，我們希望馬英九此行，能充分反映台灣民意堅持民主自由、捍衛國家主權的堅定立場，共同維護台灣最大利益。

陸委會提到，蔡英文總統已多次重申，兩岸交流互動應秉持理性平等、相互尊重的態度，務實處理分歧。呼籲中國當局應調整對台強制性的負面思維與統戰操作，負責任地維護台海和平，方能增進雙方人民福祉。

陸委會說，也再次提醒國人從事交流活動應遵循政府政策與相關規範，避免落入中國統戰分化及干預滲透的可能風險；政治人物言行更應考量社會觀感，避免疑慮與爭議。

陸委會最後還表示，政府高階官員在任期間，擔負國家政策擬定與機敏公務的推動及處理，退離職後依法仍負有一定的責任與義務，與一般民眾有所不同，即便於解除訪中管制身分後，訪中從事相關活動，仍應考量國際視聽與社會觀感，並謹守兩岸條例及相關法令規範，維護國家整體利益。

馬英九 蔡英文

上一則

即時快評／馬英九訪中有何看點？

延伸閱讀

中媒：馬英九訪中 有3個「不尋常」之處

中媒：馬英九訪中 有3個「不尋常」之處
馬英九27日赴中國祭祖 此行沒有馬習二會

馬英九27日赴中國祭祖 此行沒有馬習二會
新聞內幕／馬英九赴陸祭祖 定調家事、青年交流

新聞內幕／馬英九赴陸祭祖 定調家事、青年交流
馬英九將訪陸 綠：震撼彈影響大選 藍：戴紅帽大可不必

馬英九將訪陸 綠：震撼彈影響大選 藍：戴紅帽大可不必

熱門新聞

台積電創辦人張忠謀。（記者潘俊宏／攝影）

張忠謀：半導體全球化已死 自由貿瀕危 晶片恐停止成長

2023-03-16 18:42
台前總統馬英九(中)預計本月訪問中國。本報系資料照

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

2023-03-19 09:24
馬英九（前左）、周美青（前右）夫婦。（中央社）

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

2023-03-19 14:19
桃機將收轉機費 疫情前，桃園機場一年過境旅客達296萬次。因第三航廈、第三跑道等建設、成本增加，桃機3月31日起將向每位過境客收「轉機過境設施使用費」500元，今年估可增5.5億收入。（記者黃仲明／攝影）

桃機3/31起收轉機費 每人500元

2023-03-15 02:27
路透引述知情人士報導，台積電和德國薩克森邦就設廠的協商已進入最後階段，目前著重在取得官方補貼以支持投資。(路透)

美國晶片政策抗中 張忠謀說了兩次「支持」

2023-03-16 01:58
台副總統賴清德（左）去年率團出席宏都拉斯共和國總統卡斯楚（右）就職典禮，並捐贈防疫物資。 （圖：總統府提供）

維持台邦交 宏國要3億修水電站 中國願貸款：與台斷交

2023-03-15 18:47

超人氣

更多 >
車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物

車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物
CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活

花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活
馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同