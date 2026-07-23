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中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

世界新聞網王若馨／即時報導
中國籍數學家王虹(左)、鄧煜獲得有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，雙雙成為首度...
中國籍數學家王虹(左)、鄧煜獲得有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，雙雙成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。(取自國際數學家大會官網)

2026年國際數學家大會(ICM)23日在費城開幕，會中公布有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎(Fields Medal)四位得主，中國籍數學家王虹、鄧煜雙雙獲獎，成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。

大會官網指出，王虹獲獎是為表彰她在調和分析與幾何測度論領域的卓越貢獻，包括將多尺度分析與解耦技術應用於平面波動方程的局部光滑猜想，並在傅立葉限制問題、法可納(Falconer)距離集、平面富斯滕貝格(Furstenberg)集，以及三維卡凱亞(Kakeya)問題等領域取得重大突破。

鄧煜則因在偏微分方程領域的研究成果獲獎，包括從稀薄氣體的硬球動力學嚴謹推導出波茲曼方程、從非線性色散系統推導出波動動理學方程，以及運用機率方法研究非線性薛丁格方程的動力學。

根據資料，王虹1991年出生於中國廣西桂林，自幼展現數學天分，曾跳級兩次，16歲考入北京大學，原本就讀地球與空間科學學院，隔年轉入數學科學學院。大學期間，她便與張瑞祥合作證明2+1維波動方程的索格(Sogge)局部光滑猜想，嶄露頭角。

畢業後，王虹赴法國深造，畢業於巴黎綜合理工學院(École Polytechnique)，並於2014年取得巴黎第十一大學(現為巴黎薩克雷大學)數學碩士學位，2019年在麻省理工學院取得博士學位。

博士畢業後，她先後在普林斯頓大學擔任博士後研究員，2021年出任洛杉磯加州大學(UCLA)助理教授，2023年轉任紐約大學柯朗數學科學研究所(Courant Institute of Mathematical Sciences)教授，2025年9月起兼任法國高等科學研究院(IHES)數學常任教授(Permanent Professor)。

她與合作學者扎爾(Joshua Zahl)於2025年發表論文，成功證明三維卡凱亞猜想，被視為調和分析領域近年最重大的突破之一，也是她此次獲頒菲爾茲獎的重要代表性成果。

鄧煜1989年出生於中國，2006年曾代表中國參加國際數學奧林匹亞競賽並奪得金牌。取得博士學位後，他於2015年赴紐約大學柯朗數學科學研究所擔任博士後研究員，2018年轉任南加州大學助理教授，2022年升任副教授並取得終身教職，2024年轉任芝加哥大學教授至今。

鄧煜的研究主要聚焦於非線性色散與波動方程、流體力學、調和分析，以及偏微分方程的機率理論與隨機資料理論。2025年3月，他與馬曉、哈尼(Zaher Hani)合作發表論文，解決了希爾伯特第六問題的一個受限版本，再次奠定其在偏微分方程領域的領先地位。

精華 FAQ

  • 2026年菲爾茲獎由中國籍數學家王虹與鄧煜雙雙獲得，這也是中國籍數學家首次拿下此獎項，象徵華人數學研究在國際舞台上取得重大里程碑。

  • 王虹因在調和分析與幾何測度論的卓越貢獻獲獎，代表成果包括三維卡凱亞猜想、局部光滑猜想、傅立葉限制問題，以及法可納距離集等多項突破。

  • 鄧煜長期研究偏微分方程、非線性色散與波動方程，並結合機率方法處理隨機資料問題；其成果包括推導波茲曼方程、波動動理學方程，以及解決希爾伯特第六問題的受限版本。

費城 諾貝爾獎

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