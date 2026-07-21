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日防長主張討論核武 中國：極具挑釁性危險性

中央社台北21日電
中國外交部發言人林劍。(路透)
中國外交部發言人林劍。(路透)

日本防衛大臣小泉進次郎在近日的網路節目中提到，為了加強防衛力，日本有必要展開核武器相關討論。中國外交部發言人林劍今天說，這一言論「極其罕見」、「極具挑釁性和危險性」。

據微信公眾號「政知見」報導，小泉進次郎在17日的網路節目中公開提出，「日本應毫無禁忌地討論與核武器相關的政策」。針對日本國會在野黨對「無（非）核三原則」的質詢，小泉表示，「當下我們是不是總把固守既有框架放在首位，把真正守衛日本擺在了後面」。

林劍表示，日本現職防衛部門的負責人發表上述言論，在日本的戰後歷史上極其罕見，極具挑釁性和危險性。日本執政當局妄圖突破「無核三原則」，挑戰戰後國際秩序的野心昭然若揭。

「無核三原則」是日本的基本核政策，即「不擁有、不生產、不引進」核武器。日本現行國家安全保障戰略指出，「堅持非核三原則的基本方針今後也不會改變」。

林劍指出，日本的現職領導人在擔任國會議員期間就主張修改「無核三原則」，其上台以來不斷加速日本的「再軍事化」進程，在核武器政策方面更是危險動作不斷，包括強化所謂「延伸威懾」合作、推動發展核動力潛艇、謀求核共用安排、引入中導系統。

他批評小泉進次郎：「一方面在各種國際場合宣稱恪守專守防衛、堅持和平發展、堅持『無核三原則』；另一方面，在日本國內又公然叫囂『毫無禁忌地討論核武器政策』，這就是日方所謂的恪守和堅持嗎？」

林劍表示，日本是國際公認的核門檻國家，長期蓄意保持在短期內實現核突破的能力，囤積約44.4噸分離鈈 （Plutonium,化學符號Pu），理論上可製造大量的核彈頭。

他說，日本右翼勢力以所謂「外部威脅」、「防衛」為藉口，不斷突破日本憲法和國際法國內法規制，挑戰二戰後國際秩序和國際核不擴散體系，在錯誤的道路上一路狂飆，已對地區的和平穩定構成現實威脅。

精華 FAQ

  • 他在17日的網路節目中表示，日本應毫無禁忌地討論與核武器相關的政策，並質疑是否過度把固守既有框架放在前面，反而忽略了真正守衛日本的需要。

  • 發言人林劍稱這是日本戰後歷史上極其罕見的表態，認為其極具挑釁性和危險性，並指日本執政當局意圖突破無核三原則、挑戰戰後國際秩序。

  • 文中指出，日本被批評持續強化延伸威懾合作、推動核動力潛艇、謀求核共用安排並引入中導系統；同時還囤積約44.4噸分離鈈，被指具備短期核突破能力。

日本 小泉進次郎

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