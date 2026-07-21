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稀土戰升溫？ 中國6月稀土磁體對日出口128噸 持續低迷

記者謝守真／即時報導
中日稀土供應博弈升溫。日本共同社報導，中國6月對日稀土磁體出口量降至128噸，日...
中日稀土供應博弈升溫。日本共同社報導，中國6月對日稀土磁體出口量降至128噸，日本除推動廢舊空調回收，也尋求開發深海稀土資源。路透

中日稀土供應博弈升溫。日媒報導，6月中國對日稀土磁體出口量位128噸，仍處低位，較2月前單月超過200噸明顯下降。

日本共同社21日報導，中國海關總署公布數據顯示，6月中國對日稀土磁體出口量為128噸，雖比上月增加5噸，但仍處低位；同期中國面向全球出口量則月比增長約19%。

報導稱，截至2月，中國對日稀土磁體單月出口量一直超過200噸，3月和4月降至180多噸，5月起跌至120多噸。在屬於兩用物項的稀有金屬相關產品方面，碳化鎢和鎢粉6月對日出口量繼2月至5月後仍為零。

觀察者網認為，相關情況或受中方1月開始實施的兩用物項對日出口管制影響。高市早苗2025年在國會提及「台灣有事」論後，中方已採取多項措施予以回應。

日經亞洲此前報導，今年3月和4月，中國對日本稀土出口年比大跌超過80%。東京供應鏈風險管理公司Resilire調查顯示，日本企業稀土採購成本自去年以來上漲逾五分之一，超過40%的受訪企業無法轉嫁一半以上成本漲幅，且從中國採購稀土平均比例達61%。

Resilire表示，中國出口限制措施，加上電動汽車及再生能源需求增長，進一步加劇價格上漲壓力。日本業界擔憂，若供應持續受限，可能影響國內生產。

日本瑞穗研究所首席經濟學家東深澤武史稱，稀土在供應鏈中的重要性已提高，相關影響可能較過去更嚴重。日本野村綜合研究所測算，若供應中斷持續3個月至一年，日本經濟損失可能達6,600億至2.6兆日圓。

在此背景下，ANN報導，日本將首次從廢舊家用空調中提取稀土，以降低對中國供應依賴。三菱電機已推動相關項目，透過拆解空調室外機，提取含釹等稀土元素的磁鐵，精煉後重新用於產品製造。據測算，該回收體系可讓空調製造所需稀土中約35%由再利用品替代。

不過，家用電器拆解仍面臨成本及技術挑戰。單台變頻空調稀土含量僅約20至30克，提煉1公斤稀土需拆解數十台廢舊空調。三菱電機規劃每年回收約23萬台空調，但一年預計僅可回收數噸稀土，與日本每年約2萬噸稀土磁鐵需求仍有差距。

另據路透報導，日本政府支持的項目負責人表示，日本將於明年1月開始在南鳥島附近深海海底試採含稀土淤泥。不過，日本東京大學教授岡部徹表示，若要實現稀土國產化，預計仍需10年甚至更長時間。

精華 FAQ

  • 中國海關數據顯示，6月對日稀土磁體出口量為128噸，較上月僅增5噸，仍明顯低於2月前每月逾200噸的水準，顯示出口持續偏弱。

  • 內文指出，屬於兩用物項的相關稀有金屬產品中，碳化鎢和鎢粉6月對日出口量仍為0，且這種情況自2月至5月已連續出現，反映管制影響持續。

  • 日本一方面推動從廢舊家用空調回收含釹磁鐵，估計可替代約35%需求；另一方面計畫明年1月在南鳥島附近試採深海稀土淤泥，但要真正國產化仍需很長時間。

稀土 日本

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