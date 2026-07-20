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中國南方現新冠病毒新波峰 陽性率升至11.9%

中國新聞組／即時報導
長沙市民透露，最近一周單位請假的同事越來越多，「辦公室下午時咳嗽聲不斷」，自己已...
長沙市民透露，最近一周單位請假的同事越來越多，「辦公室下午時咳嗽聲不斷」，自己已重新戴上口罩。戴口罩示意圖，非新聞事件圖。(新華社)

中國疾病預防控制中心7月16日發布最新數據顯示，7月6日至12日期間，全國哨點醫院門急診流感樣病例中，新冠病毒陽性率已升至11.9%，南方省份檢測陽性率高於北方。雖然病例數持續上升且南方出現盛夏波峰，但中疾控強調，總體上仍處於低流行水平，6月本土報送病例均屬奧密克戎變異株，優勢株為NB.1.8.1及其亞分支，並未發生性質上的突變。

南風窗報導，隨著疫情升溫，多地民眾感受明顯。家住廣州的蔣喻受訪時表示，旅行後，自己與家人紛紛中招，「嗓子特別乾和痛」，並伴隨發燒與流鼻涕；長沙市民林超也透露，最近一周單位請假的同事越來越多，「辦公室下午時咳嗽聲不斷」，自己已重新戴上口罩。對此，不少網友在社交平台上分享近況，「身邊確實不少人二陽三陽了」、「夏天吹空調室內不通風，真的很容易交叉感染」。

針對盛夏出現疫情小高峰的原因，北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾分析，關鍵在於距離上次感染或疫苗接種時間拉長，人群中易感者重新增多，加上夏季長時間開啟空調、減少開窗通風，密閉空間增加傳播機會。香港病毒學家金冬雁則補充，群體免疫下降、病毒漂變以及周邊地區疫情處於高峰，也是共同作用因素。

專家呼籲大眾應理性面對疫情常態化。金冬雁表示，「病毒是不以人類意志為轉移的，我們要做好未來與新冠病毒共存的充分準備，普通人可以像對付流感一樣對付新冠。」醫學專家也提醒，健康成年人若生病應多休息、避免帶病上班，若出現持續高熱或呼吸困難應及時就醫；有重癥風險者則應盡早評估抗病毒治療，切勿聽信網路「藥物排名」自行亂用藥。

精華 FAQ

  • 中疾控7月16日公布，7月6日至12日全國哨點醫院門急診流感樣病例中新冠陽性率升至11.9%，且南方省份檢測陽性率高於北方，顯示疫情在南方有較明顯升溫。

  • 中疾控表示，雖然病例數持續上升，但總體仍處於低流行水平；6月本土報送病例均為奧密克戎變異株，優勢株是NB.1.8.1及其亞分支，並未出現性質上的突變。

  • 專家指出，距離上次感染或接種時間拉長，使易感者重新增加，加上夏季長時間開空調、少開窗通風，密閉空間更易傳播；群體免疫下降、病毒漂變與周邊疫情高峰也共同推動升溫。

疫情 疫苗 流感

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