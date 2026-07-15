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香港文憑試誕生24狀元創新高 20人決心留港讀醫

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香港文憑試放榜。來自15所學校的24名考生考獲最高成績，人數為歷屆最多；圖為香港...
香港文憑試放榜。來自15所學校的24名考生考獲最高成績，人數為歷屆最多；圖為香港皇仁書院的考生回校領取成績單。(中新社)

今屆DSE誕生24名狀元創新高，24狀元僅一人擬負笈海外修讀計算機科學；逾八成(20人)決心留港讀醫，包括來自聖保羅男女中學的五名尖子。他們有人患有先天性心臟病，有人出生後不久即留醫深切治療部，均深明醫生除了救命，亦可給予病人安慰；有學子則因朋友受情緒困擾，立志成為精神科醫生。

香港文匯報報導，聖保羅男女中學是今年DSE大贏家，馬端行、王繹嘉及陳凱然是「超級狀元」，莊以臨與蔡善行是狀元，各人均打算朝醫生之路邁進。

莊以臨患有先天性心臟病，約半年發作一次，他憶述：「年幼時，求醫需打針服藥，每次都十分害怕，但醫生很有愛心、耐心，我覺得很安心」。同樣有病患經歷的馬端行，剛出生時曾在深切治療部留醫9天，後來聽家人轉述，當時醫護不僅用心照顧，亦安撫了憂心忡忡的雙親，讓家人得到支持與希望。這些患病的經歷，成為兩人立志當醫生的契機。王繹嘉則因為有家人癌症離世，在治療過程中體會到醫生的使命，也提醒自己日後要多為病人考慮，支持及安慰病人。

有意報讀港大醫學院的蔡善行表示，成長期間身邊有朋友受情緒困擾，過往不懂如何開解與支援，希望未來成為精神科醫生，用專業能力給予病人實質的幫助。蔡善行與王繹嘉等研發過一款協助帕金森氏症患者的機械手臂，期望透過醫療器械協助病人重拾自信。

大公報報導，患有先天性眼疾、香港華仁書院的鄭子絃考得6科5**成為狀元，希望入讀港大雙學位課程「政治學與法學」，此前，他獲得四間英國大學的錄取通知。

鄭子絃目前視力僅餘不足一成，且眼疾持續惡化，未來或有完全失明的可能。身為視障人士，他感慨學習上的不易。對於DSE取得佳績，他感激學校「安排前排座位、加大版練習」，考評局亦「提供平板閱卷、延長作答時長」讓他調適。鄭子絃立志修讀法律，希望可以幫到殘疾證人、被告人等群體。

鄭一力同學是沙田崇真中學首名狀元，他回憶，中一入學時成績只排全級90多名，屬中下游水平，後來每年逐步進步，最終成為狀元。他表示，兒時體弱多病，經常出入診所，受醫護人員照顧啟發，立志從醫。

劉子湉同學是香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的首名狀元。據校方透露，她小五時同步修讀小六課程，一年內完成兩個年級後跳級升中一，放榜日適逢她17歲生日，她形容是「最好的生日禮物」。她計畫首選中大醫科，希望將來鑽研精神科。

就讀保良局董玉娣中學的李心兒，目前正在美國哈佛大學修讀七個星期的「哈佛導師計畫」，昨日由母親及姐姐代領成績單。她表示，計畫入讀中大內外全科醫學士課程—環球醫學領袖培訓專修組別，希望留港升學能減輕父親的經濟負擔。

精華 FAQ

  • 今屆DSE共有24名狀元，創下新高；其中20人決心留港讀醫，僅1人計劃到海外修讀計算機科學，反映不少尖子傾向投身本地醫療發展。

  • 該校5名尖子都計劃行醫，原因多與親身經歷有關：有人患先天性心臟病、有人出生後留醫深切治療部、有人因家人癌症離世，讓他們更理解醫生的使命。

  • 視障狀元鄭子絃希望入讀港大雙學位法律課程，並想幫助殘疾人士；劉子湉計劃讀中大醫科、主攻精神科；李心兒則想報讀中大醫學課程，並希望留港減輕家庭負擔。

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