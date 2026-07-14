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售價能差3倍…中國車企出海新玩法「出口轉內銷」

記者黃雅慧／即時報導
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騰勢Z於9日在英國古德伍德速度節上市，比亞迪旗下騰勢品牌正式完成英國市場落地。(...
騰勢Z於9日在英國古德伍德速度節上市，比亞迪旗下騰勢品牌正式完成英國市場落地。(圖／取自瀟湘晨報)

中國車市內捲嚴重，近年中國車企包括比亞迪等巨頭紛紛出海，比亞迪「騰勢Z」為其首次採用「先海外、後國內上市」的方式進行售賣的車型，且售價比中國國內售價高。據統計，多款中國車型海外起售價是國內售價3倍。

據悉，騰勢Z海外售價區間高達14.29萬~17.29萬英鎊（約19.1萬~23.1萬美元），而騰勢Z在13日正式在國內開啟預售通道，推出三個版本預售價（不含選配）：COUPE（硬頂版）人民幣68萬元（約10萬美元）、SPIDER（敞篷版）人民幣78萬元（約11.5萬美元）、RACING（賽道版）人民幣118萬元（約17.4萬美元）。

事實上，中國已經已有車企「出口轉內銷」，比如奇瑞在2009年首次嘗試「出口轉內銷」，將旗下瑞虎DR從國外引入國內市場銷售；比亞迪也計畫將其2024年海外皮卡車型Shark 6「出口轉內銷」，引入方程豹品牌，並計畫於今年下半年在中國市場正式上市。

中國造車新勢力小鵬也已明確定位全球化戰略車型的Mona L03將在德國上市，而非先在國內上市再出口，此舉也打破了小鵬以往出海的方式。

報導稱，中國汽車在國外售價大多是國內的1.5~2.0倍，比如瑞虎DR、極氪X、小鵬X9、仰望U9等車型在國外的售價均約是國內售價的2倍。當中國新能源汽車強勢彎道超車後，新車國外售價已經超過了國內售價的3倍。比如：騰勢Z9GT、吉利銀河E5、方程豹豹8等新能源汽車。

蔚來汽車CEO李斌、何小鵬等車企XEO曾談及，中國汽車出口需要考慮關稅、匹配海外認證標準等，且中國新能源車在國外的定位瞄向了高端化，不做低價「內捲」，中國新能源車在海外售價高於國內也是合理狀態。

中國乘聯會秘書長崔東樹認為，中國汽車國外售價比國內售價高的原因在於成本高，其中包括各國的關稅抬升了車價。同時，中國汽車出口的跨境物流、海外人工、嚴苛的海外認證與本地化改造成本也增加了成本。此外，海外競爭寬鬆，利潤較高；中國汽車品牌溢價也對售價提高有促進作用。

精華 FAQ

  • 因為它首次採用「先海外、後國內上市」模式，且海外售價高於國內預售價，反映中國車企正以全球高端定位重新設計市場順序。

  • 報導指出，多數中國車型海外售價約為國內的1.5倍到2倍，但隨著新能源車品牌力提升，部分車款已拉高到約3倍。

  • 原因包括海外關稅、物流、人工、認證與本地化改造成本較高，加上競爭較寬鬆、利潤空間較大，品牌溢價也推升售價。

比亞迪

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